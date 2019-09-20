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Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü’nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü’nün yer aldığı Bulgaristan’ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir oldu.Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’ya yaptığı ziyarette Osma Köprüsü gibi bir başka çarşılı köprünün Osmangazi Belediyesi’nde olduğunu söylemesi, iki belediye arasında kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesîle oldu.

Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne

Dünyadaki dört çarşılı köprüden biri olan Irgandı Köprüsü’nü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, bir diğer çarşılı köprü olan Osma Köprüsü’nün yer aldığı Bulgaristan’ın Lofça Belediyesi ile kardeş şehir oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’ya yaptığı ziyarette Osma Köprüsü gibi bir başka çarşılı köprünün Osmangazi Belediyesi’nde olduğunu söylemesi, iki belediye arasında kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesîle oldu. Bunun üzerine Başkan Dündar ile Bulgar Başkan Marinova, belediyelerinin meclis toplantılarında kardeş şehir olma teklifinde bulundu ve kararlar oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan Mustafa Dündar ve Başkan Kornelia Marinova, alınan kararı protokolle resmîleştirdi. Osmangazi Belediyesi’nde imzalanan protokolle iki kent arasında ekonomik, sosyal, kültürel dayanışmayla köklü münasebetler kurulmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Lofça ile kurduğumuz kardeşliğin dikkat çekici olacağına inanıyorum. Dünyada ender bulunan iki ayrı mimari eserin bulunduğu şehirleriz. Osmangazi Belediyesi olarak, böyle özel bir köprüyü sınırlarımız içerisinde bulundurmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü Irgandı Köprüsü, ilçemize ve kentimize tarihi ve turistik açıdan önemli bir değer katıyor. Bizler, dünyadaki diğer köprülü belediyelerle de kardeşliğimizin sürmesini istiyoruz. Kültürel mirasımızın geleceğe aktarılması noktasında adım atmış oluyoruz. Bu kararın ilçemize, şehrimize ve Lofça Belediyesi’ne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova da kardeşlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İmzalanan bu protokolün iki ülkeyi daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bu protokol kâğıda atılan imzalar olarak kalmamalı. İki şehir arasında ortak projeler geliştirilerek kültürel ve sosyal ilişkiler sağlanmalı. Bizler, iki belediye arasında tek köprü kurduk. Bilhassa turizme değer katacak bu önemli anlaşmayla, dostluğumuzun daha da pekişmesini amaçlıyorum. Misafirperverliği için Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kardeş şehir protokolünün ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova, birbirlerine şehirlerini temsil eden hediyeler takdim etti. Ayrıca Başkan Dündar, Kornelia Marinova ile beraberinde heyete Osmangazi Meydanı ve diğer projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirdi.

Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne

Çarşılı köprülerden kardeşlik köprüsüne

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