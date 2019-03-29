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Çarşıya turist yağacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yaşayan herkesin evinden çıktığı gibi kesintisiz olarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne gelmesini sağlayacak ulaşım sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, yapılacak tanıtım atağıyla birlikte çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.Başkan Alinur Aktaş, çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da yaşayan herkesin evinden çıktığı gibi kesintisiz olarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne gelmesini sağlayacak ulaşım sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, yapılacak tanıtım atağıyla birlikte çok yakında bölgede yerli ve yabancı turist patlamasının yaşanacağını söyledi.
Başkan Alinur Aktaş, çarşı esnafıyla bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) tarafından Ertuğrulbey Meydan Kafe’de organize edilen etkinliğe; Başbakan eski Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CUMSİAD Onursal Başkanı Erkan Öncel ve CUMSİAD Başkanı Ali Sait Adiloğlu ile davetliler de katıldı.
Tanıtım ve ulaşım atağı
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin etrafını boşaltarak alanı açığa çıkartacaklarını ve ulaşım noktalarını merkezde bütünleştirerek yerli-yabancı herkesin kolaylıkla çarşıya gelmelerini sağlayacaklarını söyledi. Bursa Markası ve Turizm Master Planı çerçevesinde hazırlıklara başladıklarını, Bursa Turizm Tanıtma Birliği’ni yeniden yapılandırarak aktif şekilde sürece dahil ettiklerini, turizm noktaları ve turizme özel zabıta birimleri oluşturarak belirlenen hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu konuda 2 önceliğimiz var. Birinci olarak, bizim saklı bir cevher gibi duran çarşı bölgesini mutlaka açığa çıkarmamız ve kendimizi Türkiye ile dünyaya tanıtmamız gerekiyor. İkinci olarak da şehrin ulaşım sistemlerini, metrosunu T2 tramvay hattıyla bütünleştirerek, Bursa’da yaşayan herkesi evinden adım attığı gibi kesintisiz şekilde çarşıya ulaştırmamız gerekiyor. İşte o zaman gerçek manada bölge değerini bulur. Kestane şekerimiz de kebabımız da hak ettiği talebi görür. Bizim hayal ve heyecanımız bu yönde” dedi.
Kahvaltılı organizasyonda Başbakan eski Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile CUMSİAD Başkanı Ali Sait Adiloğlu da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Başkan Aktaş, toplantının ardından etkinliğe katılan esnafın talep ve düşüncelerini aldı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi’ndeki dükkanları tek tek dolaşan Başkan Aktaş, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti-selfi çektirdi.

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

Çarşıya turist yağacak

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