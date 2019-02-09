Case IH çiftçileri İzmir AgroExpo 2019'a bekliyor

İSTANBUL (AA) - Case IH, yeni traktör serileri ve tarımsal ekipmanlarını, bütçeleri rahatlatacak özel kampanyalarıyla birlikte İzmir AgroExpo 2019’da ağırlamayı sürdürüyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH, İzmir AgroExpo 2019’da ziyaretçileri, yeni traktör modelleri, RedPro Team tarımsal ekipmanları ve yıla bereketli bir başlangıç yaptıran birbirinden avantajlı kampanyalarla ağırlamaya devam ediyor. İzmir AgroExpo’ya güçlü ürün gamı ile katılan Case İş Makineleri ise fuarda, tarım sektöründeki verimliliği ve performansı artıracak çözümlerini sergiliyor.

Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, Case IH ile fuarda Puma ailesinin en yeni üyesi, yakıt tasarruflu, Tier 4B motora sahip, ekonomik Yeni Puma X serisini öne çıkarıyor.

- Kampanyalar ve hizmetler

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, şunları kaydetti:

"Yılın ilk büyük tarım fuarı olan İzmir AgroExpo 2019’da verimlilik artıran ve ekonomik özellikleriyle de dikkati çeken ürünlerimizi sunarken, satış süreçlerinde de en uygun koşulları oluşturmaya odaklandık. 'Devir çiftçimize destek devri' diyerek 2019 yılına farklı kampanyalarla 'merhaba' diyoruz. KDV Bizden kampanyasıyla CASE IH tüm yerli traktör serilerimizde geçerli olacak şekilde, KDV oranında (yüzde 8’lik) bir indirim uyguluyoruz. Bir diğer kampanyamızla ise, TürkTraktör Finans üzerinden 50 bin TL’ye ve 4 yıla kadar kullanılacak olan kredilerde yüzde 1,39, bunun dışında kalan diğer seçeneklerde ise yüzde 1,99’luk faiz oranı uygulaması yaparak çiftçimiz için ikinci bir kampanya alternatifi daha sunuyoruz."