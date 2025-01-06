Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Casio'nun G-Shock serisinin en sevilen kol saati modeli indirime girdi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Casio'nun G-Shock serisinin en sevilen kol saati modeli indirime girdi

Casio'nun G-Shock serisinin en sevilen kol saati modeli indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.01.2025 12:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi saatler zamanı göstermenin ötesinde hayatımıza fonksiyonellik katar; zamanı yakalamamızı, zorlu koşullarda dayanıklılığımızı artırmamızı ve hedefimize ulaşmamızı sağlar. Tıpkı Casio'nun ikonik G-Shock serisi kol saatleri gibi... Doğa tutkunlarının kolunu süsleyen ve övgülerle bahsettikleri G-Shock serisinin en havalı modellerinden biri indirime girdi. Biz de sizin için içeriğimizde yer verdik. İşte detaylar...

Casio'nun ikonik G-Shock serisi kol saatleri macera dolu bir yaşam tarzının simgesi haline geldi. Su altında ve üstünde, tırmanışta kısacası zorlu doğa koşullarında takdire şayan performans sergileyen bu saat serisi, doğa severlerin favorileri arasında yer alıyor. Şanslısınız, çünkü fonksiyonel ve bir o kadar da havalı olan G-Shock serisinin sevilen modellerinden biri bugüne özel indirime girdi. Günlük yaşamda ya da doğada geçirdiğiniz macera dolu anlarda size güven veren harika bir eşlikçi isterseniz hazır indirim de varken Casio GA-100-1A1DR G-Shock Erkek Kol Saati'ne bir şans verebilirsiniz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günü Fırsatları kapsamındaki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Havalı ve fonksiyonel: Casio GA-100-1A1DR G-Shock Erkek Kol Saati

Adsız tasarım - 2025-01-06T114321.087

Casio'nun G-Shock serisi saatleri, 200 metrelik su geçirmezlik derecesi ile yüzme ve dalış gibi aktivitelerde sıklıkla tercih ediliyor. Darbeye dayanıklı yapıya sahip bu saatler, zorlu koşullarda kullanım için ideal. Serinin sevilen modellerinden GA-100-1A1DR mat ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Saatin dijital ekranı, zaman, tarih, alarm ve diğer fonksiyonları kolayca gösteriyor. 51,2 mm'lik büyük bir kasa boyutuna sahip olan saat hafif tasarımıyla rahat bir kullanım sunuyor. Bu modelde dünya saati, alarm, geri sayım sayacı ve ışık fonksiyonu gibi özellikler de bulunuyor. Uzun ömürlü bir pil ile çalışan saatin pil ömrü 2 yıldan uzun sürüyor. GA-100-1A1DR; sporcular, doğa severler ve günlük kullanım için uygun olup özellikle aktivite yaparken dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ile çokça tercih ediliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Renk, sade tasarım (diğer modellere kıyasla) günlük giyimde güzel ve spor duruyor. Çocuk saati gibi durmasından endişe etmiştim ama memnunum."

  • "G shock kalitesi hakkında konuşmak bana düşmez. Tek eksik yanı gece parliyan bir fosforu yok. Işığı yakmak zorundasınız."
Ürünü İncele

supertasarruf

Bu içerik 6 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

 Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

 LEGO'nun koleksiyonluk o seti kaçırılmayacak bir indirimle sizi bekliyor

LEGO'nun koleksiyonluk o seti kaçırılmayacak bir indirimle sizi bekliyor

 Levis'in çok satan 512 jean modeli bugüne özel indirime girdi

Levis'in çok satan 512 jean modeli bugüne özel indirime girdi

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
casio erkek kol saati
İş birliği İçerikleri
Levis'in çok satan 512 jean modeli bugüne özel indirime girdi

Levis'in çok satan 512 jean modeli bugüne özel indirime girdi

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Remington F5000 ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Remington F5000 ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Temizliğe hız ve pratiklik kattı, herkesin gözdesi olmayı başardı!

Temizliğe hız ve pratiklik kattı, herkesin gözdesi olmayı başardı!

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

TikTok'ta viral oldu! Gün boyu rahatlık sunan o masaj aleti burada

TikTok'ta viral oldu! Gün boyu rahatlık sunan o masaj aleti burada

A101'e Columbia montlar geliyor!

A101'e Columbia montlar geliyor!

A101'e Columbia montlar geliyor!

A101'e Columbia montlar geliyor!

Masa başı çalışanların favorisi! Kısa süreliğine indirimde

Masa başı çalışanların favorisi! Kısa süreliğine indirimde

Çok satanlarda bir numara! Kedinize en güzel yeni yıl hediyesi...

Çok satanlarda bir numara! Kedinize en güzel yeni yıl hediyesi...

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Aynı kahve bu makinede eşsiz lezzette!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

ŞOK'a Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Levis'in çok satan 512 jean modeli bugüne özel indirime girdi

Levis'in çok satan 512 jean modeli bugüne özel indirime girdi

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Dayanıklı ve konforlu! Adidas Terrex serisinin en çok satan modellerinden...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

Çok satanlarda birinci! Adidas'ın Terrex serisinin yıldızı...

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

BİM'e Altınyıldız gömlek ve kazaklar geliyor!

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Üşümek nedir, unutturacak! Columbia indiriminin favorileri...

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'da ele geçirildi! Hepsi lüks, hepsi pahalı... Emniyetin önünde 'milyonluk' sergi

İstanbul'da ele geçirildi! Hepsi lüks, hepsi pahalı... Emniyetin önünde 'milyonluk' sergi

Remington F5000 Elektrikli Tıraş Makinesi 995 TL indirimli fiyatla sizi bekliyor

Remington F5000 ile hızlı, etkili tıraş keyfi...

Çok satan Neo LT-117 Şarjlı Mini Süpürge günün fırsat ürünü oldu

Çok satanlarda birinci! O şarjlı süpürgede kaçırılmayacak indirim

Türk Telekom'dan 'Fiber Mobilite' seferberliği! CEO Ümit Önal: "81 ilin her köşesini fiber ağlarla örmeye devam ediyoruz"

Türk Telekom'dan 'Fiber Mobilite' seferberliği! CEO Ümit Önal: "81 ilin her köşesini fiber ağlarla örmeye devam ediyoruz"

'Diyarbakır'ın kalbi'nde bulundu! Cumhuriyetin ilk yıllarına ait

'Diyarbakır'ın kalbi'nde bulundu! Cumhuriyetin ilk yıllarına ait

AB'de yeni dönem! Bugünden itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

AB'de yeni dönem! Bugünden itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.