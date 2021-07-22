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Casio’nun yeni saati, Pac-Man oyunundan esinlendi

22.07.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casio daha öncelerde kronometre, dijital alarm ve takvim özellikleri sunan F-10 isimli bir cihaz sunmuştu. Söz konusu saat o zamanlar satın alabileceğiniz en gelişmiş saatlerden biriydi. Saat, belki de en çok 1979 yapımı Alien filmindeki Ripley ve diğer karakterlerin taktığı saat olmasıyla ün kazanmıştı.

Casio’nun yeni saati, Pac-Man oyunundan esinlendi

A100WEPC seri numaralı yeni saat aynı dört düğmeli düzen ile geliyor. Bu sefer ilham Pac-Man oyunundan alınmış. Saat kadranında Pac-Man ve hayalet karakterler karşımıza çıkıyor. Ortadaki aydınlatıcı logosu Pac-Man yazı tipiyle işlenmiş. Pac-Man oyun ekranı saatin yüz tasarımda karşımıza çıkıyor. Saat, Pac-Man karakterlerini ve oyun skor ekranını içeren özel ambalaj ile birlikte geliyor.

Casio’nun bu yeni saati Pac-Man temalı ilk saat değil, çünkü daha önce piyasaya sürülen 79 dolarlık Timex T80 x Pac-Man, retro unvanını da taşıyor. Ancak Casio, aynı döneme ait bir saat tasarımıyla eşleştirdiği için, oyunun hayranları için belki biraz daha arzu edilebilir.

NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Geçen ay piyasaya çıkan baz AW100WE modeli, suya dayanıklılık, 1/10 saniyelik kronometre, günlük alarm, saat başı sinyali, otomatik takvim ve LED ışığı sunuyor. Saatin ilk olarak ağustos ayında Japonya’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Henüz ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi yok.

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