Casper BIOS tuşu nedir? Casper laptoplarda BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Anakart üzerinde bulunan BIOS sistemi bilgisayarların en önemli parçaları arasındadır. Format atılsa ya da bilgisayar kapansa da kaybolmaz. Daima ulaşılırdır. Temel donanım yüklemeleri ve işletim sisteminin ön yükleme görevlerini üstlenmiştir. Bilgisayarlar üzerinde birçok işlemi yapmayı sağlayan bir sistemdir.

BIOS ekranı her bilgisayarda farklı tuş ile aktif edilebilir. Bilgisayara format atmak, donanım parçalarının voltajları, bilgisayarın güvenlik ayarları ve benzeri birçok işlem BIOS menüsü ile yapılır.

Tüm cihazlardan BIOS menüsüne ulaşmak için farklı yollar vardır. Marka ve modele, masaüstü ya da dizüstü bilgisayar olup olmamasına bağlıdır. Kullanıcı BIOS ayarlarını yapmak istediğinde ilgili menüye ulaştıktan sonra alt menülerden işlemini tamamlayabilir. Casper marka bilgisayarlarda da diğer marka bilgisayarlar gibi dizüstü veya masaüstü oluşuna bağlı olarak BIOS menüsü farklı tuşlar ile açılır.

Casper BIOS tuşu nedir?

Casper marka bilgisayarlar için genel olarak BIOS menüsüne F2 tuşuna basarak ulaşılır. Bazı Casper modellerinde F2 tuşuna basarak BIOS menüsüne ulaşılamayabilir. Bu durumlarda alternatif tuşlar vardır. Bu tuşlar delete, F10 tuşları olabilir.

Casper Excalibur G770 cihazlar, özellikle oyunseverlerin en çok tercih ettiği modeller arasındadır. Tüm donanımlarının değiştirilebiliyor olma özelliği ile de sıkça tercih edilir. Bu cihazlar için BIOS menüsüne ulaşma tuşu F2 tuşudur.

Casper laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Casper marka cihaz kullanıcıları BIOS menüsüne hangi tuşla ulaşabileceklerini öğrenmek için şu adımları takip edebilirler:

Bilgisayar açık ise kapatılır. Eğer Windows 8 ya da daha üzeri bir işletim sistemi kullanılıyorsa bilgisayar yeniden başlatılır.

Yeniden başlatma işleminin ardından bilgisayar açılırken Casper logosu görünmeden önce birkaç kez ve hızlı olarak F2 tuşuna basılır.

Açılış ekranı gelmeden önce BIOS menüsüne bu şekilde girmek mümkündür. Eğer kullanılan Casper marka cihazda F2 tuşu BIOS menüsünü bu yolla açmazsa delete tuşu denenmelidir. Aynı işlem bu kez delete tuşu ile yapılır. Yine işe yaramazsa alınan yer ile iletişime geçilerek destek alınabilir.



