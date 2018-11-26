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Casper'dan Via A3 Plus ve Via A3 telefonları için büyük indirim

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Casper, yapay zekâ teknolojisi ile donatılmış Via A3 Plus ve Via A3 telefonları ile tüketicilere yüzde 19’a varan indirim fırsatı sunuyor.

Casper'dan Via A3 Plus ve Via A3 telefonları için büyük indirim

Program kapsamında fiyatı 2199 TL’ye düşen Casper Via A3 akıllı telefon, hem bütçe dostu olması, hem de yapay zekâ teknolojisine sahip donanım özellikleri ile fiyat/performans açısından tüketicilere büyük bir avantaj sağlıyor.

Hem akıllı hem zeki

Casper Via A3, yapay zekâ teknolojili kameraları ve üç farklı renk seçeneğine sahip şık tasarımı ile üstün mühendislik özelliklerini bir araya getiriyor. 6.2” full HD+ Incell ekranı, özel parlament mavi rengi ve yüz tanıma özelliği ile size üstün akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Yapay zekâlı kamera yazılımına ve her ortama uyum sağlayan 12MP+ 5MP çift arka kameraya sahip olan Casper VIA A3, obje tanıma özelliği, düşük ışıkta bile canlı ve profesyonel fotoğraf çekmenizi sağlayan teknolojisi, 16MP ön kamera ile optimize güzellik modu ve uçtan uca çerçevesiz 6.2” geniş ekranıyla akıllı telefon deneyimini başka bir boyuta taşıyor.

Yüz tanıma ile hızlı güvenlik

Hareketli anlarınızda ve hatta farklı ışık ortamlarında bile 0.5 saniye içinde sizi tanıyan yüz tanıma teknolojisi ile istediğiniz anda ekran kilidinizi açmanıza olanak sağlayan Casper Via A3, size ekstra güvenlik sağlıyor.

Senin rengin, senin tercihin

Casper Via A3, 3D kapak tasarımına sahip Parlament Mavi, Metalik Platin ve Kurşun Gri renk seçenekleriyle zevklere göre tercih sunuyor. Ayrıca 3D kapak tasarımı ışığın geliş açısına göre farklı yansımalar ile elit bir görünüm sağlıyor. (İHA)

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