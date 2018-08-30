Casper'dan zararlı yazılım iddiasına açıklama!

Geçtiğimiz günlerde haberini de yaptığımız yurtdışı merkezli sosyal paylaşım sitesi reddit'de bir kullanıcının ortaya attığı iddiaya göre Casper VIA M2 marka cep telefonunda zararlı yazılım bulunduğu belirtiliyordu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Casper, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve telefonlarında bu tarz bir veri sızıntısının bulunmadığını belirtti.
Casper'dan zararlı yazılım iddialarına açıklama geldi
Teknolojioku'ya özel olarak gönderilen açıklama metninde aşağıdaki ifadeler yer aldı:
Millilik ve yerlilik vurgularının yapıldığı bugünlerde, ispatsız ve desteksiz olarak hakkımızda çıkan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.
Haberlerde yer alan VIA M2 model telefonlarda veri kaçağı olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır. 27 yıldır Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak tüketicilerine zengin ürün gamı ile ulaşan Casper markası olarak kullanıcılarımızın özel verilerinin korunması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz.
Kullanıcılarımızın 24 aylık garanti periyod sürecinin başlangıcını belirlemek ve takip etmek amacıyla, piyasadaki ürünlerimizin son kullanıcı tarafından kullanılmaya başladığı andan itibaren tarafımızca belirlenen IMEI numarası, yazılım versiyonu, seri-model numarası cihaz tarafından tarafımıza raporlanır. Bu endüstri standartları ile aynıdır ve tüm markalar benzer bilgilerle raporlama yapmaktadır.
Konuyla ilgili açıklamamızı ilginize sunarız. Konuyu gerçek dışı iddialar ile bilerek çarpıtan kişi, kuruluş, mecra ve yabancı markalara karşı hukuki mücadelemizi başlatacağımızı bildiririz.
Casper Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
Kaynak: Teknolojioku
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