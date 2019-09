Casper VIA S yenilikleriyle ezber bozuyor

Casper, yeni akıllı telefonu VIA S’i tüketicilerle buluşturdu. VIA S’in sahip olduğu yüksek depolama alanı ve doğadan ilham alan üç farklı rengi akıllı telefon meraklılarının dikkatini çekecek nitelikte. Bu yeni modeliyle 13 MP ön kamera, geniş ekran, uzun süre kullanım imkanı sunan yüksek batarya kapasitesi ve güçlü performans özelliklerinin yanı sıra etkileyici tasarımıyla da kullanıcıların karşısına çıkıyor.

VIA S’te bulunan 128 GB dahili hafıza seçenekli modeli ile yüksek boyutlu verileri depolama imkanı sunarken, 13 MP ön kamerayla da kullanıcılar en güzel selfie fotoğrafları çekmesine imkan sağlıyor. Performanslı bir işlemci, yapay zeka destekli Android 9.0 Pie işletim sistemi ve yüksek kapasiteli batarya özelliklerine ek olarak üç yeni benzersiz renkle Casper VIA S, akıllı telefon pazarında kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yüksek depolama alanı

Kullanıcıların akıllı telefonda en fazla önem verdikleri özelliklerden biri olan yüksek depolama alanıyla öne çıkıyor. 64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunulan VIA S, günümüzde eskiye oranla çok fazla yer kaplayan mobil uygulamalar, oyunlar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoların neden olduğu yetersiz depolama alanı sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Bir başka deyişle 41 bin fotoğraf veya 4 bin dakika video kaydını depolama imkanı sunuyor. Dahili hafıza alanına ek olarak Micro SD kartla 256 GB’a kadar yükselebiliyor. Bu sayede kullanıcılar çok daha fazla veri depolayabiliyor.

Etkileyici üç farklı renk

VIA S, ışığın ve uzayın yansıması etkileyici üç yeni renkle tüketicilerinin karşısına çıkıyor. Cihazın metalik yansımalar ve farklı tonların birleşimiyle ortaya çıkan şafak mavisi, istiridye beyazı ve uzay siyahı renkleri kullanıcılara sunuluyor. Hafif ve kavisli bir tasarıma sahip akıllı telefon, ele rahatça oturan ergonomik yapısı sayesinde, şık görünümünün yanında kullanıcılara rahat kullanım imkanı sunuyor.

13 MP ön kamera ile çarpıcı görüntüler

Yapay zeka destekli 13 MP ve 2 MP boyutundaki iki arka kamerasını 13 MP ön kameranın konforuyla buluşturuyor. Selfie severler 13 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalite fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar. Yapay zeka desteği sunan kamera hızlı bir şekilde sahneyi algılayıp fotoğrafları işlerken kullanıcılara sadece fotoğrafları sosyal medyada paylaşmak ve beğenileri toplamak kalıyor.

Ekran performansını üst seviyelere taşıyor

Yüzde 82’lik ekran / gövde oranı ve 6.22’’ ekran boyutu, kullanıcılara kaliteli görsel ve video izlemede büyük avantaj sağlıyor. Sahip olduğu geniş ekran ile kullanıcıların bir cep telefonundan bekledikleri ekran performansını üst seviyelere taşıyor. Ayrıca damla çentik ekran daha fazla kullanım alanı sunuyor ve oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor. VIA S’in sahip olduğu Incell teknolojisi sıradan IPS ekranlara göre farklı açılardan daha net görüntü ile kullanıcıların en büyük sorunu olan dış kullanımda daha net bir görünürlük deneyimi yaşatıyor.

Yüksek kapasiteli batarya

Yapay zeka destekli ve yüksek kapasiteli bataryasıyla akıllı telefon kullanıcılarının en büyük problemine çözüm getiriyor. 3500 mAh batarya kapasitesi bulunan akıllı telefon, günlük işlerde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken, yaklaşık iki güne kadar pil süresi sunan bataryası ile kullanıcıların endişelerini ortadan kaldırıyor

En iyi performans

MediaTek yapay zeka destekli Helio P22 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı ve 8 çekirdeği sayesinde yüksek performans gerektiren çoklu işlemleri hızla yapılabiliyor. Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre üretim teknolojisi, 14 nanometre kullanan diğer modellere göre yoğun kullanımda bile daha fazla batarya optimizasyonu sağlıyor.

En güncel android 9.0 pie ile çok daha hızlı ve seri

Casper VIA S, sahip olduğu en güncel Android 9.0 işletim sistemi sayesinde yepyeni özellikler ve içeriklerle geliyor. Özel Casper yazılımı ve yepyeni işletim sistemi sayesinde yapay zeka odaklı yenilikler sağlayarak daha akıllı, daha verimli ve kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Android 9.0 Pie kullanıcılara zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirme, ekran parlaklığını ayarlama ve telefon kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi sunma gibi bazı kolaylıklar sağlıyor.