Casper VIA S38 satışta

İSTANBUL (AA) - Güçlü işlemcili, taşınabilir yeni Casper VIA S48 Tablet, şık tasarımı, yüksek hafızası ve bağlantı hızıyla uzaktan eğitim için öğrencilere dijital konfor vadediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojik donanım, kurumsal çözüm ve uzaktan eğitiminin öneminin arttığı günümüzde, kullanıcıların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara hızla devam eden Casper, yeni geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü VIA S48 Tablet hafif, küçük ekranlı ve işlem gücü yüksek tablet tercih edenler için tasarlandı.

Özellikle uzaktan eğitim için geliştirilen Casper VIA S48, yüksek donanım, kolay kullanım, şık tasarımı ve erişilebilir fiyatı ile dikkati çekiyor.

9 mm inceliği, 315 gr hafifliği ve kauçuk dokunuşu ile ergonomik tasarım sunan Casper VIA S48 Tablet, öğrencilere rahat bir kullanım sağlıyor.

4300 mAh pil gücü ile yaklaşık 7 saat video çekme kapasitesine sahip VIA S48, uzun pil ömrü ile de dışarda şarj etme ihtiyacını en aza indiriyor.

Öğrenciler için ideal bir ekrana sahip olan Casper VIA S48; 16:10 ekran en boy oranı, 8 inç ekran boyutu, 178 dereceye kadar görünüm sağlayan IPS ekran teknolojisi ve HD çözünürlüğü ile gelişmiş ve rahat bir deneyim sunuyor.