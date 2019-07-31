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Caster Semenya'ya mahkemeden kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

İki olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan kadın atlet Semenya, Katar'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede yarışamayacak

İsviçre Federal Mahkemesi, askıya aldığı Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya'nın 800 metrede yarışmasını engelleyen kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğini tekrar yürürlüğe koydu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, geçen ay askıya alınan kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğinin, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ile yapılan görüşmenin ardından yeniden gözden geçirildiği belirtildi.

Alınan kararla söz konusu kural değişikliğinin geçici olarak yeniden kabul edildiği, konu hakkındaki nihai kararın ise tarafların bir kez daha dinlenmesinin ardından alınacağı ifade edildi. IAAF ise İsviçre Federal Mahkemesi'nin son kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bu kararla kariyerinde dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Güney Afrikalı Caster Semenya'nın 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre kategorisinde yarışma ihtimali ortadan kalktı.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu.

Cinsel ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle uzun süre tartışılan bu kural değişikliğinin ardından, testosteron hormonu yüksek sporcular arasında yer alan ve ilaç kullanmayı reddeden 28 yaşındaki Semenya'nın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazı, kabul edilmemişti. Güney Afrikalı atletin son olarak İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz ise geçen ay kabul edilerek söz konusu kural değişikliği askıya alınmıştı.

Semenya, 800 metre kategorisinde iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde etmişti.

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800 metre Caster Semenya testosteron hormonu sınırlaması

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