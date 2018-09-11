Castrol Ford Team Türkiye, Rally Turkey'de başarı peşinde koşacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, şunları kaydetti:

"8 yıl aradan sonra WRC gibi popülaritesi yüksek bir motorsporları organizasyonun bir ayağının özellikle de Formula 1 ülkemizden gittikten sonra geri gelmesi ülkemizde motorsporlarının gelişimi yanında gerek markaların gerekse de sporseverlerin bu spora yüksek ilgi gösterdiği 2000'li yıllardaki hareketli günlere ulaşmak adına çok önemli. Castrol Ford Team Türkiye olarak son 20 yıldır Türkiye’de motor sporlarının, genç pilotların gelişimine en fazla katkı yapan takım olma yanında bu süreçte kazanılmadık başarı da bırakmayarak takımlar markalar, pilotlar, kadın pilotlar, gençler, Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve geçtiğimiz yıl elde edilen FIA ERC Avrupa Takımlar Şampiyonluğu sonrası artık hedefimizi Dünya Ralli Şampiyonası’na çevirdik."

Bostancı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın, çok büyük bütçelerin olduğu ve başarının ancak uzun yıllar istikrarlı şekilde yatırım yapılması durumunda elde edilebileceği zorlu bir organizasyon olduğunu aktararak, "Bu yıl ilk kez katıldığımız Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 10. yarışı olan Rally Turkey öncesi takım olarak Fransa ve Portekiz ve Finlandiya’da yaptığımız yarışlarla Rally Turkey için açıkçası güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Marmaris’te hem WRC2 hem de WRC Junior’da ilk 5 hatta ilk 3 içerisinde yer alıyor olmak bizim için çok önemli bir başarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

