Castrol’den bitkisel bazlı motor yağı

İSTANBUL (AA) - Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC’i pazara sunduklarını belirterek, "Sürdürülebilirlik çalışmalarımız yalnızca ürünlerimizle sınırlı değil. Daha iyi bir gezegen için ve atıkların azaltılması için, çalışan, tedarikçi ve paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Karagül, Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC’in tanıtım toplantısında, Castrol'ün çevreci çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şirketinin Eğitim Bilimci Özgür Bolat liderliğinde yaptırdığı Z Kuşağının (2000- 2020 yılları arasında doğan ve doğacak olan nesil) Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İhtiyaçların artması ve yaşam tarzının gelişmesiyle yükselen enerji talebiyle iş alanlarını büyüttüklerini belirten Karagül, Castrol’ün çevresel sürdürülebilirlik konusunda kendi sektörünün öncü kuruluşlarından biri olduğunu kaydetti.

Karagül, Castrol'ün trendleri takip eden değil, trendleri belirleyen bir marka olduğunu belirterek, "Dünyanın her yerinde sayısız araştırmalar yapıyoruz. Hedef kitleyi kapsayan kamuoyu araştırmaları bir yana, global stratejimizi pek çok başlığa göre belirliyoruz. Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması'nın çıktıları da MAGNATEC BIO SYNTHETIC’in lansmanıyla doğru yolda ilerlediğimizi teyit eden verilere işaret ediyor." ifadelerini kullandı.