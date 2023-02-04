HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Casus balon' krizi sonrası Çin'den detaylı açıklama geldi: Saldırmak ve karalamak için...

'Casus balon' krizi sonrası Çin'den detaylı açıklama geldi: Saldırmak ve karalamak için...

04.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya perşembe gününden itibaren ABD hava sahasından bulunan 'casus balon' krizini konuşuyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada egemenliklerinin ihlal edildiği belirtilerek Çin'e sert tepki gösterilmişti. Krizin derinleşmesinin ardından Çin'den merakla beklenen detaylı açıklama yapıldı.

'Casus balon' krizi sonrası Çin'den detaylı açıklama geldi: Saldırmak ve karalamak için...

ABD’nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan ‘casus balonla’ ilgili Çin bugün detaylı açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, balonun rotasından çok fazla saptığını vurgulayarak “Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır” dedi.

iStock-515912196

ABD TARAFINA BİLGİ VERİLDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, balonun mücbir sebeplerden dolayı rotasından çok saptığı ve Çin’in bunu doğrulayarak ABD tarafına bilgi verdiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şunlara yer verdi;

“Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır. Batı Rüzgarlarından etkilenen ve sınırlı kendi kendini yönlendirme kabiliyetine sahip olan hava aracı, planlanan rotasından çok sapmıştır.

Bu tamamen mücbir sebeplerden kaynaklanan beklenmeyen bir durumdur ve gerçekler çok nettir. Çin her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olarak hareket eder ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyar.

Herhangi bir egemen ülkenin topraklarını veya hava sahasını ihlal etme niyetimiz yok ve asla ihlal etmedik. ABD'deki bazı politikacılar ve medya, onu Çin'e saldırmak ve karalamak için abarttı. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkıyor.”

"ÇİN SEYAHATİMİ ERTELEDİM"

Balonun ABD’nin hava sahanlığına girmesinden sonra dün açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Çin'in kabul edilemez eyleminin ışığında, bu hafta sonu Çin'e planladığım seyahatimi ertelediğimi iletmek için bu sabah ÇKP Merkezi Dışişleri Ofisi Direktörü Wang Yi ile konuştum. Bildiğiniz gibi Başkan Biden ve Başkan Şi, Kasım ayında Bali'de yaptıkları görüşmede benim Pekin'e gidip onların görüşmelerini takip etmem konusunda anlaştılar” dedi.

"İKİ TARAF DA ZİYARET OLACAĞINI AÇIKLAMAMIŞTI"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Blinken’in Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili şunları kaydetti;

“Her düzeyde temas ve iletişimin sürdürülmesi, Çin ve ABD Başkanlarının Bali'de yaptıkları toplantıda vardıkları önemli bir ortak anlayıştır.

Her iki taraftaki diplomatik ekiplerin görevlerinden biri, ikili ilişkileri düzgün bir şekilde yönetmek, özellikle bazı beklenmedik durumları soğukkanlı ve ihtiyatlı bir şekilde yönetmektir.

Aslında, iki taraf da bir ziyaret olacağını açıklamamıştı. Son açıklamanın yapılması ABD’nin meselesidir ve buna saygı duyuyoruz.” (DHA)

Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de yaşayan Iraklı YouTuber ülkesinde öldürüldü! Baba itiraf ettiTürkiye'de yaşayan Iraklı YouTuber ülkesinde öldürüldü! Baba itiraf etti
Silahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kameradaSilahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kamerada
Not kağıtlarına yazılan dehşet! 'Sana köpek muamelesi yapacağım'Not kağıtlarına yazılan dehşet! 'Sana köpek muamelesi yapacağım'
Anahtar Kelimeler:
Çin abd casus

En Çok Okunan Haberler

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı

Savaşın yayılabileceğini ima etti, hedeflerindeki ülkeyi açıkladı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

'Gece siz uyurken...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.