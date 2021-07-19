Casus Yazılım İddiasına Tepkiler Yağıyor

Uluslararası Af Örgütü, Forbidden Stories ve dünyadan 16 gazeteden seçilen ekibin ortak çalışması sonrası İsrail firması NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" adlı casus yazılım aracılığıyla, 600 politikacı/muhalif, 200'e yakın gazeteci, 85 insan hakları aktivisti ile 65 işadamının cep telefonlarının dinlendiğini ortaya koyan skandal Avrupa'da sert tepkilere yol açtı. Avrupalı medya kuruluşları ve gazetecilik örgütleri iddialar üzerine NSO Group aleyhinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gelişmeleri değerlendiren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, basın özgürlüğünün AB'nin temel değerlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, "Şu ana kadar okuduklarımız doğrulanırsa kesinlikle kabul edilemez. Bu iddialar AB'de sahip olduğumuz tüm kuralların aksini gösteriyor" dedi.

Fransız hükümeti sözcüsü Gabriel Attal Fransa'nın bu dinleme tekniğini kullanmadığını belirterek, "Bizim dinleme tekniklerimiz elbette yasal yollardan onaylanan tekniklerdir" dedi. Gabriel Attal, pek çok Fransız gazetecinin Fas gizli servisi tarafından dinlenmesi konusunda da, bu konunun aydınlatılmasını isteyeceklerini belirterek, "Size kesin bir açıklama yapamam. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim, bu konuyu hafife almıyoruz. Hükümetimiz basın özgürlüğüne son derece bağlı ve gazetecilerin araştırma ve haber alma özgürlüklerini baltalamayı amaçlayan tekniklerin olması çok vahim" diye konuştu.

RSF: "Tiksinti verici"

Merkezi Paris'teki Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü RSF de yazılı bir açıklama yaparak, 200'e yakın gazetecinin casus yazılım Pegasus tarafından dinlendiğini ortaya çıkaran araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu, Af Örgütü ve Forbidden Stories ekibini kutladı. Açıklamada, "RSF bu tiksinti verici kitlesel gözetimin sorumluları hakkında yasal kovuşturma niyetini ilan eder" ifadesine yer verildi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "İğrenç! Pegasus yazılımının, gazetecilerin gözetlenmesi ve hedef alınmasını da kapsayan geniş çaplı kullanımına ilişkin açıklamalar tiksinti ve isyan duygusu uyandırıyor. 'Dijital avcı' NSO, iddia ettiği gibi, küresel güvenlik ve istikrara katkı yapmıyor. Pegasus, dijital paralı askerler tarafından icat edilen ve basın özgürlüğü düşmanları tarafından gazetecilerin bastırılmasını organize etmek için kullanılan iğrenç bir araçtır" dedi.

Whatsapp'ın, 2020'de NSO aleyhinde yaptığı suç duyurusuna katkıda bulunduklarını belirten Deloire, "NSO'nun işlediği suçlardan ve yol açtığı trajedilerden dolayı mahkum edilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyerek şöyle konuştu:

"Demokratik ülkelerin mahkemeleri çok ciddi olan bu meseleyi ele almalı, gerçekleri ortaya koymalı ve sorumluları cezalandırmalıdır. RSF, oluşturulan yöntemlere göre bir veya daha fazla ülkede yasal işlem başlatacaktır. Gazetecileri ve hedeflenen medyayı, Pegasus yazılımıyla ilgili haberlerin ardından gerekli yasal yanıtı vermek için RSF'e katılmaya davet ediyoruz. Pegasus yazılımıyla ilgili açıklamalar bir değişim çağrısıdır: Demokratik hükümetlere; özgürlüklerine zarar veren kullanımlarına karşı önlemler alınmadığı sürece, bu gözetim teknolojilerinin satışını derhal askıya alması çağırısı yapıyoruz."

Gazetecilerden suç duyuruları

Pegasus casus yazılımı aracılığıyla, Amerikan medya kuruluşları CNN ve Wall Street Journal, Fransız AFP, Le Monde, France 24, Radio France, Medipart, Canard Enchine, Le Figaro ve İspanyol El Pais muhabirlerinin dinlendiğinin belirlenmesinin ardından, bu kurumlardan ardı ardına suç duyuruları geldi.

Fas gizli servisi tarafından Pegasus yazılımı aracılığıyla dinlendikleri ortaya çıkan Fransız araştırmacı gazetecilik sitesi Medipart, kurum çalışanları kurucu Edwy Plenel ile Lenaig Bredoux adına, Paris savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fransız kamu radyosu Radio France'ta çalışan gazeteci Fominique Simonnot da suç duyurusunda bulunması için avukatına yetki verdiğini bildirdi.

Fransız haftalık satirik gazete Canard Enchaine de, yasal başvuru dosyasını hazırladıklarını, çalışmalar tamamlanınca yargıya başvuracaklarını açıkladı.

