Casus yazılım nedir, engellemek için ne yapılmalıdır?

Casus yazılımlar, bilgisayarlara veya elektronik yerleşen, sizin göremediğiniz ama aletler üzerinden ortamı dinleyebilen, kamerayı açabilen veya bazı datalara ulaşabilen yazılımlara verilen genel isimdir.

Casus yazılımlar çoğunlukla başka bir yazılımın parçası halinde bilgisayarınıza gelir.

CASUS YAZILIMLARI ENGELLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İlk dikkat edilmesi gereken ve yapılması gereken şey, bilgisayara veya cep telefonuna gelen mesajların içerisinde bu tip sistemleri kullanabilecek yazılımların potansiyellerini algılayıp onları açmamaktır.

Örneğin; yakın bir arkadaşınızdan gelen bir fotoğraf mailinin, gerçekten fotoğraf dosyası olup olmadığının farkında olmak gerekir. Bir diğer nokta, karşı tarafın o fotoğrafı bilerek atıp atmadığını sorarak öğrenmekte fayda vardır. Yazılımı çalıştırdıktan sonra, anti-virüs yazılımlarıyla kontrol etmekte fayda vardır.

CASUS YAZILIMLARIN ETKİLERİ NELERDİR?

Casus yazılımların en önemli etkisi, sizle ilgili bir takım kişisel bilgilere ulaşıyor olmasıdır. Bunların arasında ortam dinleme, gözetleme, şifrelere ulaşabilme gibi durumlar vardır.