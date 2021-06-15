Casus yazılım nedir, engellemek için ne yapılmalıdır?

Casus yazılımlar, bilgisayarlara veya elektronik yerleşen, sizin göremediğiniz ama aletler üzerinden ortamı dinleyebilen, kamerayı açabilen veya bazı datalara ulaşabilen yazılımlara verilen genel isimdir.
Casus yazılımlar çoğunlukla başka bir yazılımın parçası halinde bilgisayarınıza gelir.
İlk dikkat edilmesi gereken ve yapılması gereken şey, bilgisayara veya cep telefonuna gelen mesajların içerisinde bu tip sistemleri kullanabilecek yazılımların potansiyellerini algılayıp onları açmamaktır.
Örneğin; yakın bir arkadaşınızdan gelen bir fotoğraf mailinin, gerçekten fotoğraf dosyası olup olmadığının farkında olmak gerekir. Bir diğer nokta, karşı tarafın o fotoğrafı bilerek atıp atmadığını sorarak öğrenmekte fayda vardır. Yazılımı çalıştırdıktan sonra, anti-virüs yazılımlarıyla kontrol etmekte fayda vardır.
Casus yazılımların en önemli etkisi, sizle ilgili bir takım kişisel bilgilere ulaşıyor olmasıdır. Bunların arasında ortam dinleme, gözetleme, şifrelere ulaşabilme gibi durumlar vardır.
Bu yazılarımla birlikte sizin bilgisayarınız bir zombi gibi kullanılabilir, bazı yerlere saldırılarda kullanılabilir. Casus yazılımların bilgisayara ya da cep telefonuna girmesine engel olmak çok kolay değildir, ama bunlar için bazı programlar kullanılması gerekir.
Oltalama yöntemiyle sunum, resim veya ilginç olabilecek bir yazılım göndererek sizi tuzağa çekmeye çalışırlar. Bunları açmamakta büyük fayda vardır. Bu sayede casus yazılımlardan kurtulmak mümkün olabilir.
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