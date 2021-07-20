Casus Yazılım Pegasus'un Listesinde Macron da Var

Açıklandığı günden bu yana dünyayı sarsan Pegasus casusluk skandalı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kadar uzandı. Fas Hükümeti'nin 2017 yılından bu yana, casus yazılım Pegasus aracılığıyla Cumhurbaşkanı Macron'un yanısıra dönemin başbakanı Edouard Philippe ve 14 bakanı da dinlemiş olabileceği ortaya çıktı.

Elysee Sarayı, "Eğer doğruysa bu iddialar çok ciddi ve kınıyoruz. İddiaların aydınlatılması için gereken herşey yapılacak" dedi.

Merkezi Paris'te bulunan Yasak Haberler (Forbidden Stories), Uluslararası Af Örgütü ve 17 gazetenin oluşturduğu "araştırmacı gazeteciler konsorsiyumunun" ortaya çıkardığı ve siyasetçi, muhalif, gazeteci, avukat ve insan hakları aktivistlerine ait 50 binin üzerinde cep telefonunun dinlendiği casus yazılım Pegasus skandalı, her geçen gün büyüyor.

Konsorsiyum üyesi Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cep telefonunun da Pegasus casus yazılımı tarafından dinlenen telefon numaraları listesinde yer aldığını açıkladı. Le Monde, Fas gizli servisinin 1000'e yakın Fransız politikacı, gazeteci ve işadamı ile Fas kökenli muhalifi dinlediğini ortaya çıkardı. Dinlenen numaralar listesinde Macron'a, dönemin Başbakanı Edouard Philippe'e ve 14 bakan ile çok sayıda milletvekiline ait numaralar olduğu belirlendi.

Forbidden Stories doğruladı

Merkezi Paris'te bulunan Forbidden Stories'in kurucu başkanı gazeteci Laurent Richard, Fas istihbaratının dinlediği numaralar arasında Macron'a ait bir telefon bulunduğunu tespit ettiklerini doğruladı, ancak bu numaranın ne kadar süre, hangi amaçla dinlendiğinin belirlenmesi için teknik araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

LCI haber kanalına konuşan Richard, "Dinlendiğini kesin bilmiyoruz henüz. Ama listede numarası var. Bu ayrımı belirtmek önemli. Ancak dinlendiğini de ortaya çıkarırsak, işte o zaman bu iddialar çok ciddi. Bu çok ciddi bir durum haline gelir" dedi.

Richard, Pegasus yazılımının son derece karmaşık ve ileri bir sistem olduğuna dikkat çekerek, hiç farkında olmadan cep telefonunda bulunan bütün bilgi, yazışma, fotoğraf ve mesajların takibe alınabileceğini, hatta telefonu mikrofona çevirerek sahibinden gelen aramaların da dinlenebildiğini kaydetti.

Fas gizli servisi tarafından dinlenen telefon numarası, Macron'un şahsi telefonlarından birisine ait. Fransız Cumhurbaşkanı, daha hassas konuşmalar için Elysee'de askeri güvenlik de içeren, şifreli ve daha güvenli bir telefonu kullanıyor.

NSO yalanladı, Elysee inceliyor

Pegasus yazılımının sahibi İsrail firması NSO ve Fas Hükümeti iddiaları tümüyle yalanladı. NSO, "Pegasus Projesi konsorsiyumuna" gönderdiği açıklamada, "Macron'un NSO müşterileri tarafından hiçbir zaman hedef alınmadığını veya hiçbir zaman hedef olarak seçilmediğini" iddia etti. Bu iddiasının dayanağını açıklamayan firma, bir soruşturma olması durumunda "müşterilerinin verilerine erişimleri olmadığını, bilgilerin müşterilerden istenmesi gerektiğini" söyledi. Fas yönetimi de başından bu yana Fas gizli servisine ait iddiaları tümüyle yalanladığını açıkladı.

Elysee Sarayı ise henüz iddiaların "varsayım" olduğunu ve teknik inceleme ile "telefon numarasının listede olmasının dinlendiği anlamına gelip-gelmediğinin" ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Elysee kaynakları, "Şimdilik iddialar varsayım aşamasında. Ancak bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz. Bu iddiaların aydınlatılması için gereken her şey yapılacaktır. Bazı Fransız mağdurlar şikayette bulunacaklarını şimdiden açıkladılar, bu nedenle adli soruşturmalar başlatılacak" dedi.

Fransa'da dün Mediapart araştırmacı gazetecilik sitesi, iki muhabirinin telefonlarının Fas istihbaratı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkarılması üzerine suç duyurusunda bulundu. Paris Savcılığı, bu başvuru üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

Fas istihbaratı 10 bin numarayı dinledi

Fas istihbaratının Pegasus casus yazılımıyla 10 bine yakın numarayı dinlediği, bunların 1000'inin Fransız telefon numaraları olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bir gizli dinleme olsun ya da olmasın, bu sayı, Fas'ın, özellikle terörle mücadelede istihbarat servislerinin yakın işbirliği içinde olduğu müttefik bir devletin başkanına yönelik düşmanca bir eylem oluşturuyor.

Le Monde gazetesi ise Fransa'da en yüksek devlet otoritesinin, Apple'ın bile önleyemediği bu tür aşırı karmaşık saldırılara karşı savunmasızlığının altını çiziyor.

Af Örgütü'nün Güvenlik Laboratuvarı tarafından yapılan teknik analiz, cihazlar en son güvenlik güncellemelerini çalıştırıyor olsa bile, Pegasus'un "görece daha korumalı olduğu iddia edilen" iPhone telefonlara da girebildiğini gösterdi.

Pegasus'un özellikleri

Pegasus yazılımının sadece telefon dinlemenin çok daha ötesinde, başka verilere de ulaşma özelliğine sahip olması, ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu yazılım kötü amaçlı kullanıldığında, hedefindeki cep telefonunun tüm kontrolunu ele geçirebiliyor. Elektronik posta, telefon listesi, konum, belgeler, fotoğraflar dahil telefonda olan hiçbir veri Pegasus'tan kaçamıyor. Hatta şifreli mesajlaşma aracılığıyla gönderilen mesajlar bile okunabiliyor. Ayrıca tamamen gizli bir şekilde, kullanıcının haberi olmadan telefonun mikrofonu ya da kamerasını etkinleştirebilen Pegasus, telefon sahibinin konuşmalarının yanısıra ortam dinlemesi de yapabiliyor.

