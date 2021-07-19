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"Casus Yazılımla Gazeteci ve Aktivistler İzlendi"

19.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yayın kuruluşunun ortak bir çalışmasının sonuçlarına göre İsrail firması NSO tarafından geliştirilen Pegasus adlı casus yazılımı satın alan ülkeler, gazetecileri, insan hakları eylemcilerini ve diğer bazı ülkelerin başbakanlarıyla devlet başkanlarını izlemeye aldı

Bir İsrail firması tarafından geliştirilen casus yazılımın satın alındıkları ülkeler tarafından gazeteci, hükümet görevlisi ve insan hakları savunucularının telefonlarını takibe almak üzere kullanıldığı iddia edildi.

Tüm dünyadan 17 yayın kuruluşunun ortak yürüttüğü bir çalışmanın sonuçlarına göre bazı hükümetlerin kullandığı Pegasus isimli casus yazılım, merkezi İsrail’de bulunan NSO Grubu adlı firma tarafından geliştirildi. Bu 17 yayın kuruluşu arasında yer alan Washington Post gazetesine göre, casus yazılım, 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yakın iki kadının telefonlarını da cinayet öncesi ve sonrasında hedef aldı.

Ortak araştırma da yer alan İngiliz Guardian gazetesi de, Pegasus yazılımının, hedef alınan akıllı telefonlardan mesaj, fotoğraf, e-mail ve görüşme kayıtlarını ele geçirebildiğini, ayrıca gizlice telefonun mikrofonunu aktif hale getirebildiğini yazdı.

NSO şirketi ise Pegasus yazılımının hükümetlerin istihbarat birimleriyle emniyet birimlerine yalnızca terör ve suçla mücadele amacıyla satıldığını iddia ediyor.

Şirket, internet sitesinde bir basın açıklaması yayınlayarak, merkezi Paris’te bulunan “Yasak Haberler

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