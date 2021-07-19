"Casus Yazılımla Gazeteci ve Aktivistler İzlendi"

Bir İsrail firması tarafından geliştirilen casus yazılımın satın alındıkları ülkeler tarafından gazeteci, hükümet görevlisi ve insan hakları savunucularının telefonlarını takibe almak üzere kullanıldığı iddia edildi.

Tüm dünyadan 17 yayın kuruluşunun ortak yürüttüğü bir çalışmanın sonuçlarına göre bazı hükümetlerin kullandığı Pegasus isimli casus yazılım, merkezi İsrail’de bulunan NSO Grubu adlı firma tarafından geliştirildi. Bu 17 yayın kuruluşu arasında yer alan Washington Post gazetesine göre, casus yazılım, 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yakın iki kadının telefonlarını da cinayet öncesi ve sonrasında hedef aldı.

Ortak araştırma da yer alan İngiliz Guardian gazetesi de, Pegasus yazılımının, hedef alınan akıllı telefonlardan mesaj, fotoğraf, e-mail ve görüşme kayıtlarını ele geçirebildiğini, ayrıca gizlice telefonun mikrofonunu aktif hale getirebildiğini yazdı.

NSO şirketi ise Pegasus yazılımının hükümetlerin istihbarat birimleriyle emniyet birimlerine yalnızca terör ve suçla mücadele amacıyla satıldığını iddia ediyor.

Şirket, internet sitesinde bir basın açıklaması yayınlayarak, merkezi Paris’te bulunan “Yasak Haberler

