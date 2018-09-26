‘Casus Zehirlemesinin Şüphelisi GRU’nun Üst Düzey Üyesi’

Araştırma grubu Bellingcat, İngiltere’nin Salisbury kentinde eski bir Rus casusun zehirlenmesi olayına karışan iki şüpheliden birinin gerçek kimliğini ortaya çıkardığını öne sürdü. Grup, şüpheli kişinin Rusya askeri istihbarat dairesi GRU’nun üst düzey bir üyesi olduğunu iddia etti.
Bellingcat, savaş ve yeraltı suçları gibi konularda vatandaş gazeteciliği araştırmalarının yapıldığı bir internet sitesi.
Bellingcat tarafından yapılan açıklamada ismi pasaportunda Ruslan Boshirov olarak geçen kişinin esas isminin Albay Anatoliy Chepiga olduğu ve 2014’te Rusya tarafından en yüksek madalya olan “Rusya’nın Kahramanı” madalyasını almaya hak kazandığı belirtildi.
İngiltere, Bashirov ve diğer şüpheli Alexander Petrov’u eski casus Sergei Skripal ve kızını Sovyet tipi bir sinir gazıyla 4 Mart’ta Salisbury’de öldürmeye çalışmakla suçluyor. İngiltere, saldırının Rus devletinin üst düzey yetkilileri tarafından onaylandığını söylüyor. Rusya ise iddiayı kesin bir dille reddediyor.
Bellingcat’ın iddialarına Rusya’dan henüz bir yanıt gelmedi.
İki şüpheli Rusya’da devlet destekli Russia Today (RT) televizyonunda bir programa katılmış ve Salisbury’ye turist olarak
gittiklerini ve Skripaller’in zehirlenmesi olayıyla bağlantıları olmadığını söylemişlerdi.
Bellingcat, Rus askeri akademisi mezunlarının resimlerini incelediklerini ve buldukları bir grup resminde Bashirov’a benzeyen bir kişiyi tesbit ettiklerini kaydetti. Daha sonra araştırmalarını askeri yetkili Chepiga üzerinde yoğunlaştırdıklarını aktaran grup, internete sızan Rus veri tabanı aracılığıyla Chepiga’nın 2003 yılı pasaport dosyasına ulaştıklarını ve fotoğrafının Boshirov’a çok benzediğini bildirdi.
Grup, Chepiga’nın Rus askerlerinin İslamcı isyancılarla savaştığı Çeçenistan’da birçok görev yaptığını söyledi. Grup Chepiga’nın “Rusya’nın Kahramanı” madalyasınıysa doğu Ukrayna’daki faaliyetlerinden dolayı aldığını sandıklarını aktardı.
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