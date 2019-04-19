"Casusların peşindeki renk," Çargah Makamı'nda anlatıldı

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Edirne kırmızısının önemli bir marka değer olduğunu belirten Hacıoğlu, "Casusluğa konu olan Edirne kırmızısını Edirne'ye mal etme çabası içindeyiz. Edirne'nin bu değerinin kullanılabilir olması için öncelikle bu oyunu sergiliyoruz. Bu önemli bir adım. Bizim nihai hedefimiz Edirne kırmızısında oluşan aksesuar ve ürünlerin zaman içinde ticari meta haline gelmesini sağlamak." şeklinde konuştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne kırmızısının önemi ve değerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

EDİRNE (AA) - Avrupa'da Türk kırmızısı olarak da bilinen 1700'lü yıllarda casusluk olaylarına konu olan Edirne kırmızısı renginin ortaya çıkışının anlatıldığı "Çargah Makamı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Unutulan rengin yeniden gündeme gelmesinde çabaları bulunan turizmci ve gazeteci Orkun Akman da Çargah Makamı adlı oyunla rengin tarihsel sürecinin kurgusal şekilde anlatıldığını dile getirdi.

Bu yılın Edirne kırmızısının yılı olacağını vurgulayan Akman, "Edirne kırmızısı ilk kez resmi bir devlet programında yerini aldı. Bu rengin uğruna casusluk faaliyetleri yapılmış. Sahteleri ve kopyaları yapılmaya çalışılmış bir renk. Doğru rengi bulunması için ödüller verilmiş ve yarışmalar yapılmış. Bu anlamda tarihsel süreci zengin olan bir renk. Oyun ile ilk adım atıldı. Bundan sonra defileler, belgeseller, filmler ve farklı etkinliklerle daha güzel bir konuma getirilecek." dedi.

- Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelendirilen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, bir süre sonra Fransa'ya götürülerek rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu.

Edirne'de de elde edildikten sonra tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süre zarfında unutulmaya yüz tuttu.

