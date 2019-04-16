Sergilenecek oyunun Edirne kırmızısı için bundan sonra yapılacak programlara ön ayak olacağını da ifade eden Hacıoğlu şöyle devam etti:

Edirne Kırmızısı'nın ilk kez resmi bir devlet programına girdiğini dile getiren Hacıoğlu, "43. Turizm Haftası'nın bizim için en önemli aktivitesi Edirne kırmızısı olacak. Türk kırmızısı olarak da bilinen bu renk tarihte casusluk olaylarına konu olmuştur. Çargah makamı adlı tiyatro oyununda bu rengin geçmişteki tarihi anlatılacak. Aynı zamanda bu oyunda medeniyetimizi ve Edirne'yi anlatacağız. Edirne kırmızısı üzerinden bir medeniyet sergilemesi olacak." dedi.

EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne kırmızısı renginin tanıtımı için yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek 2019 yılının Edirne kırmızısı için zirveye çıkacağı yıl olacağını ifade etti.

"2 yıldır Edirne kırmızısı üzerine üniversite, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik ve sivil toplum örgütleri bir çalışma yürütüyor. Ama bu çalışmalar hep emekleme safhasında. İnanıyorum ve iddia ediyorum, bu tiyatro oyunuyla beraber Edirne Kırmızısı ayağa kalkıp ilk adımını atacak. Çinlilerin bir sözü var, 'En uzak mesafe ilk adımla başlar'. Tam da bu oyunla Edirne kırmızısını harekete geçirmiş olacağız diye düşünüyorum."

Rengin ortaya çıkmasında çabaları bulunan turizmci ve gazeteci Orkun Akman da Edirne kırmızısının önemli bir marka değeri olduğunu belirtti.

Çargah makamı adlı oyunla rengin tarihinin anlatacağını ifade eden Akman, "Bu sene kırmızının rengi olacağına inanıyoruz. Edirne kırmızısının Edirne için önemini anlatmaya ve vurgulamaya devam edeceğiz." dedi.

Çargah makamı adlı tiyatro oyunu 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00 da Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde ücretsiz olarak sergilenecek.

- Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi. Tuğla kırmızısının daha parlağı olarak nitelendirilen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, bir süre sonra Fransa'ya götürülerek rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında önemli yer buldu.

Edirne'de de elde edildikten sonra tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süre zarfında unutulmaya yüz tuttu.

