Casusluk Davası Çin-Kanada İlişkilerinde Gerginliği Arttırdı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin’in Kanadalı işadamı Michael Spavor’u casusluk suçlamasıyla 11 yıl hapse mahkum etmesini kınadı.

Trudeau, 2018 yılında Çin’de tutuklanan Spavor’la ilgili mahkeme kararının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Amerika’nın Pekin’deki büyükelçiliğinden de karara karşı kınama mesajı geldi. Spavor’le birlikte Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig’in de mahkum edildiği kararla ilgili olarak ABD büyükelçiliğinin açıklamasında, Çin’in “insanları pazarlık malzemesi olarak kullandığı” iddia edildi.

Merkezi Çin’de olan teknoloji firması Huawei’nin mali müdürü Meng Wanzhou’ya karşı Kanada’da açılan dava da devam ediyor. Wanzhou’nun avukatları müvekkillerinin, Wanzhou’nun Amerika’ya iadesinin önüne geçme çabasında.

Kanadalı yetkililerin, Amerika’nın tutuklama emrine dayanarak Wanzhou’yu, Vancouver Uluslararası Havaalanı’nda tutuklamasının ardından Spavor ve Kovrig de Çin’de casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Çin yönetimi, ülkede Kanadalılar’a yönelik davaların Meng’in davasına misilleme olarak yürütüldüğü iddialarını reddetmeye devam ediyor.

Trudeau: “Yasal süreçte en temel standartlara bile uyulmadı”

Spavor ve Kovrig’in yargılamasını yürüten Çin’deki mahkemenin kararına tepki gösteren Başbakan Trudeau, Spavor’un iki yıldan fazla bir süredir tutuklu kalmasını “keyfi bir tutuklama” olarak nitelendirerek, Çin’de yürütülen davanın “şeffaflıktan uzak” olduğunu, yasal süreç boyunca “uluslararası hukukta yer alan en temel standartlara bile uyulmadığını” savundu.

Trudeau, hem 11 yıla mahkum edilen Spavor’un hem de davası karar aşamasında olan eski diplomat Kovrig’in serbest bırakılmasını talep etti.

Kanada’nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton mahkeme kararının ardından Spavor’u tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Barton, Spavor’un dünyayla paylaşılmasını talep ettiği üç mesajı olduğunu belirtti. Barton’un açıklamalarına göre, Spavor şu mesajları iletti: “Tüm desteğiniz için teşekkür ederim”, “Moralim yerinde”, “Eve dönmek istiyorum.”

25 ülkenin diplomatlarından Kanada’ya destek

Spavor’a destek amacıyla 25 ülkenin diplomatları Çin’deki Kanada Büyükelçiliği’nde Kanadalı yetkililerle biraraya geldi.

2018 yılının Aralık ayında Çin tarafından tutuklanan Spavor’a yönelik casusluk suçlaması 2019 yılının Haziran ayında karara bağlandı. Mahkemenin bu yıl Mart ayında düzenlediği bir günlük duruşmanın kararı ise bugün açıklandı.

Eski diplomat Kovrig’e karşı yürütülen davanın duruşması da Mart ayında tamamlandı ancak karar henüz açıklanmadı.

İşadamı Spavor’un ailesi, Spavor’a karşı alınan mahkeme kararının ayrıntılarının halka açık bir şekilde paylaşılmadığına da vurgu yapıyor.

Davaların yüzde 99’dan fazlasının mahkumiyet kararıyla sonuçlandığı Çin’de özellikle hassas konularla ilgili davalarda yasal süreç çoğunlukla halka ve basına kapalı bir şekilde yürütülüyor.

Huawi yöneticisi Meng’in Kanada’da tutuklanmasından bu yana Çin’de dört Kanadalı uyuşturucu suçlarına bağlı olarak ölüm cezasına çarptırıldı. Bu kişiler, Robert Schellenberg, Fan Wei, Ye Jianhui ve Xu Weihong.

