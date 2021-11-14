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Casusluk İddiasına İsrail'den Ret

14.11.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki İsrail vatandaşı ve bir Türkiye vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki evinin fotoğrafını çekerek casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Haberin yankıları İsrail basınında büyürken, İsrail’den resmi bir açıklama geldi

İki İsrail vatandaşı ve bir Türkiye vatandaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki evinin fotoğrafını çekerek casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Haberin yankıları İsrail basınında büyürken, İsrail’den resmi bir açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tutuklanan çiftin İsrail için casusluk yaptıkları iddiası reddedildi.

Anadolu Ajansı’nda (AA) yer alan habere göre, çiftin tutuklanması, Erdoğan’ın İstanbul’daki evini, Çamlıca Kule Restoranı’ndan fotoğrafladıkları yönünde polise yapılan bir ihbar sonucunda gerçekleşti.

AA’nın haberinde, ihbarın restorandaki çalışanlar tarafından yapıldığı, çiftin ve yanlarındaki Türkiye vatandaşı kişinin polis tarafından restoranda sorgulanmalarının ardından savcılığa götürüldükleri belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, çiftin Erdoğan’ın sarayının fotoğrafını vapurdayken çektikleri ileri sürüldü.

Çiftin avukatı da olaya tepki göstererek, müvekkillerinin “sadece turistik bir gezide fotoğraf çekildikleri için” tutuklandığını savundu.

Çiftin ne kadar süre tutuklu kalacağı bilinmiyor. İsrail medyasında, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in, çiftin ailesine, tutukluluğun sonlandırılması için İsrailli yetkililerin gerekeni yaptığı yönünde bilgi verdiği belirtiliyor.

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