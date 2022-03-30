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"Casusluk" suçundan yargılanıyordu! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ilk duruşmasında flaş karar

30.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. "Casusluk" suçuyla yargılanan Gürcan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. İşte detaylar!

"Casusluk" suçundan yargılanıyordu! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ilk duruşmasında flaş karar

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Gürcan ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, iddianame ve dava dosyasının eklerinde devlet sırrı niteliğinde bilgilerin bulunması nedeniyle duruşmanın kapalı görülmesini istedi.

Gürcan ve avukatları da iddianamede yer verilen bilgilerin açık kaynaklardan derlendiğini belirterek, yargılamanın açık yapılmasını talep etti.

DURUŞMA KAPALI GÖRÜLDÜ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, "suça konu fiillerden bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı" gerekçesiyle duruşmanın "kapalı" görülmesine karar verdi.

Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler mahkeme salonundan çıktı.

Alınan bilgiye göre, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen Gürcan, savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Gürcan, tutuksuz yargılanmayı istedi.

Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından ara kararının açıklayan mahkeme, "suçun mahiyeti", "istenen cezaların üst sınırı" ve "kaçma şüphesi" nedeniyle "gelinen aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanık Metin Gürcan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında, 29 Kasım 2021'de tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürüldü.

İddianamede Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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