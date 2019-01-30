Casuslukla suçlanan ABD vatandaşı Rusya’da tutuklandı

Rusya’da ABD’ye casusluk yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan ABD vatandaşı tutuklandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da ABD için casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarıyla gözaltına alınan Paul Whelan isimli ABD vatandaşı tutuklandı. Whelan’ın avukatlığını yapan Vladimir Jerebenko, “Mahkeme kısıtlayıcı önlem olarak tutuklama kararı verdi. Moskova’nın Lefortovo Mahkemesi’nin bu kararına karşı temyiz başvurusunda bulundum ve Mahkemeden kefaletle serbest bırakılmasını talep ettim” ifadelerini kullandı.
Jerebenko Whelan’ın ailesinin gerekli finansmanı sağlayabileceğini belirterek, müvekkilinin kendi fonlarında da yeterli miktarda para olduğunu aktardı.
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