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Casuslukla Suçlanan Amerikalının Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

22.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Casusluk yaptığı gerekçesiyle Moskova’daki otel odasında tutuklanan Amerika Deniz Kuvvetleri eski mensubu Paul Whelan bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Whelan’ın tutukluluk süresini üç ay daha uzattı.

Casuslukla Suçlanan Amerikalının Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi

Casusluk yaptığı gerekçesiyle Moskova’daki otel odasında tutuklanan Amerika Deniz Kuvvetleri eski mensubu Paul Whelan bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Whelan’ın tutukluluk süresini üç ay daha uzattı.

Rus RIA Haber Ajansı’nın haberine göre Amerika, İngiliz, Kanada ve İrlanda pasaportları bulunan ve 28 Aralık’ta Moskova’da otel odasındayken gözaltına alınan Whelan, mahkemede bir kez daha üzerine atılı suçlamaları reddetti..

Mahkeme, daha önce hakkında 28 Şubat tarihine kadar tutukluluk kararı verilmiş olana Whelan hakkındaki tutukluluk süresini, 28 Mayıs’a kadar uzatmış oldu. Amerika Deniz Kuvvetleri eski mensubu Paul Whelan casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Whelan'ın ailesiyse oğullarının bir arkadaşının düğün törenine katılmak üzere Moskova'ya gittiğini söylemişti.

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