Casuslukla suçlanan avukat hakkındaki iddianame kabul edilmedi

Mahkeme iade gerekçesinde ilk olarak Yılmaz S.’ye isnat edilen suçların avukatlık göreviyle bağlantılı olduğunu ve bu nedenle kanun gereği, soruşturma için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini vurguladı. Avukatlık Kanunu’nun 58'inci Maddesi'ne göre, avukatların avukatlık veya barolardaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlara dair soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın vereceği izinle, suçu işlediği iddia edilen yerin Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabiliyor. Avukatın yazıhanesi ve özel konutundaki arama da mahkeme kararıyla, Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile mümkün. Üzeri ise ağır ceza mahkemesinin yetki alanına giren bir olayda suç üstü halinde aranabiliyor. Yılmaz S.'nin avukatı Levent Kanat, müvekili Yılmaz S.’nin olayında bunların yerine getirilmediğini söylüyor.

hakkındaki iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edildi.17 Eylül 2019’da Ankara’da gözaltına alınan, sonrasında tutuklanarak Sincan Cezaevi`ne konulan avukat Yılmaz S. hakkındaki iddianame tamamlandı ve mahkemeye gönderildi. Ancak yetkili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi savcılığa iade etti.

Büyükelçiliklerden bilgi alınmamış

13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi iade kararına gerekçe gösterdiği bir diğer noktaysa, avukatın ifadesinde beyan ettiği bilgilerin doğruluğunun, çalıştığını söylediği büyükelçiliklere sorulmamış olması. Yılmaz S. ifadesinde, casusluk yaptığı iddiasına temel teşkil ettiği söylenen, yurtdışında siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere dair verileri kendisinin toplamadığını, çalıştığı büyükelçilikler tarafından doğruluklarının teyidi için kendisine verildiğini beyan etmişti.

Peki şimdi süreç nasıl ilerleyecek?

13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi iadesine karşı savcılığın itiraz hakkı mevcut ve DW Türkçe'nin ulaştığı bilgiye göre savcılık itirazda bulundu. İtiraz haklı bulunursa iddianamenin önünde engel kalmayacak ve dava açılması mümkün hale gelecek.

Savcının iddianamenin iadesine itirazı reddedilirse, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçelerini yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre casusluk iddiasına temel gösterdiği, ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin avukatlık mesleği ile bağlantılı gördüğü faaliyetlerine ilişkin soruşturma için Adalet Bakanlığı’ndan izin alması zaruri. İlaveten savcılığın, avukat Yılmaz S.’nin ifadesinin doğruluğuna dair, çalıştığını söylediği büyükelçiliklerden bilgi alması da gerekiyor. Savcılık, “Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma ile gizliliğin ihlali” suçlamalarını yöneltirken, Yılmaz S. söz konusu bilgileri kendisinin temin etmediğini, çalıştığı büyükelçilikler tarafından teyit edilmeleri üzere kendisine iletildiğini savunuyor.