Casuslukla suçlanan avukatın davası başlıyor

hakkında dava açıldı.17 Eylül'de Ankara'da gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanıp Sincan Cezaevi’ne konulan, aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçilikleri için çalışan avukat Yılmaz S. hakkında dava açıldı. DW Türkçe'ye konuşan Yılmaz S.'nin avukatı Levent Kanat, müvekkili ile birlikte toplam beş kişi hakkındaki davanın ilk duruşmasının 20 Mart'ta yapılacağını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu beş kişiye "Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamalarını yöneltiyor.

İddianamenin geçen hafta sunulduğu yetkili Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, isnat edilen bazı suçların, sanıkların avukatlık görevi kapsamında olduğunu, bu nedenle Avukatlık Kanunu’nun 58’nci Maddesi gereği Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirtmişti. Avukat Yılmaz S.’nin de ifadesinde "yasa dışı yoldan ele geçirdiği ileri sürülen verileri kendisinin toplamadığı, hukuki danışmanlık yaptığı büyükelçilikler tarafından teyit amaçlı kendisine iletildiğini" söylemiş, bu durumun da söz konusu büyükelçiliklere sorulmasını istemişti. Bu gerekçelerle iddianamenin iade edilmesine hükmeden mahkemenin kararına ise savcılık itirazda bulunmuştu.