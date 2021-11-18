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Casuslukla Suçlanan İsrailli Çift Ülkesine Döndü

18.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı. Çiftin ülkelerine dönüş haberini İsrail Başbakanı Naftali Bennett resmi Twitter hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz hafta Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle şikayet üzerine gözaltına alınan İsrailli Natalie ve Mordi Oknin çifti İsrail’e geri döndü. İsrail Başbakanı Bennett, çiftin uçaktan inerken çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı ve “Eve hoşgeldiniz” yazdı.

Bennet ayrıca bir diğer mesajında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çiftin serbest bırakılması dolayısıyla teşekkür etti. Bennet aynı mesajında hem Oknin ailesine hem de İsrail Dışişleri yetkililerine de krizin çözülmesinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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