HABER

"Casusluk"tan gözaltına alınan Fransız yetkili görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

"Casusluk"tan gözaltına alınan Fransız yetkili görevden uzaklaştırıldı

PARİS (AA) - Fransa'da Senato, Kuzey Kore için "casusluk yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan üst düzey memuru geçici olarak görevden aldı.

Senatodan yapılan yazılı açıklamada, mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alınan üst düzey memur Benoit Quennedey'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Senato Başkanı Gerard Larcher'in, Quennedey'in Senatodaki bürosunun aranmasına izin verdiği ve görevine ilişkin yaptığı olası hatalar ve suçların araştırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Yargıdan bir yetkili, Fransız Senatosunda üst düzey bir memurun, mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alındığını belirtmişti.

Yetkili, gözaltına alınan Benoit Quennedey'in Kuzey Kore için casusluk yaptığından şüphelenildiğini bildirmişti.

Quennedey'in, soruşturmayı yürüten Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından sorgulandığı ve evinin arandığı kaydedilmişti.

Delga yayınevinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Quennedey'in, Fransız-Kore Dostluk Derneği Başkanı olarak, son yıllarda birçok kez Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği ve Kuzey Kore hakkında kitap yazdığı aktarılmıştı.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Bahçelievler'de market soygunuBahçelievler'de market soygunu
Bayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kameradaBayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
casusluk Fransa Senato

En Çok Okunan Haberler

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından kafasına sıktı!

Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından...

CHP Genel Merkezi düğmeye bastı: Görevden aldılar

CHP düğmeye bastı: Görevden aldılar

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Japon deprem uzmanından Marmara Bölgesi için korkutan uyarı

Marmara için korkutan deprem uyarısı!

MHP'ye kurultay yolunu açan eski hakim Burhan Yaz için karar

Burhan Yaz için karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.