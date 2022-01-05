Çataklı'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt! "Gündemi iyi takip etmiyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çataklı, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir" dedi.

"BİR KEZ DAHA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMANIN YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR"

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bir konuşmasında; önce 30'a yakın, sonra 25'e yakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyası olduğunu söylüyor.

Ancak Sayın Bakanımız tarafından Meclis'teki bütçe konuşmasında 34 dosya olduğunun açıklaması üzerine kendisini bugün düzeltiyor ve bazı iddialar ileri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen soruşturmalar ile ilgili olarak Sayın Bakanımız tarafından bütçe konuşmasında gerekli açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamaları üzerine bir kez daha aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Söz konusu dosyaları araştırmak üzere Bakanlığımızca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Müfettişler tarafından toplma 34 dosya, 32 bilirkişi de görevlendirilmek suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda; 3 adedi ihale, 16 adedi gayrimenkul alımı, 1 adedi STK'lara yardım, 1 adedi Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka aykırılığa rastlanmadığı için Araştırma Raporları düzenlenerek ilgili mercilere gönderilmiştir. Şirketlere ait 7 dosya ise Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ile müştereken incelenmektedir.

Mülkiye Müfettişlerince 6 dosya hakkında ise ön inceleme talebinde bulunulmuş olup Bakanlık Makamının 26/11/2021 tarihli onayı ile Müfettişlere ön inceleme izni verilmiştir.

"KAMU ZARARI İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Sonuç olarak 34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup, Sn. Kılıçdaroğlu'nun 13 Milyar 202 Milyon lira kamu zararı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır. Müfettişler, görevini tamamladığında konuyla ilgili olarak kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 34 dosya hakkında ile gelişme olmamasını da eleştirerek, bu dosyaların sonuçlarının nerede olduğunu sormuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca 34 dosya ile ilgili İstanbul için tespit edilen toplam kamu zararını 13 milyar 202 milyon TL olarak duyurmuştu.

Sn. Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor.



Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Sn. Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı.



Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir ⬇️ pic.twitter.com/zSD7DM0GA9 — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) January 5, 2022



