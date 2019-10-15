Çataklı kızlar, şampiyonluk için kürek çekecek

NECAT HAZAR/HÜDAYİ GÜMÜŞ - Türkiye'de rafting sporunun yapılabileceği en uygun yerlerden biri olan Van'ın Çatak ilçesinde 2 ay önce kurulan kız rafting takımı, yarın başlayacak Türkiye Rafting Şampiyonası'nda birinci olabilmek için mücadele verecek.

Son yıllarda bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması sayesinde saklı kalan güzellikleriyle ön plana çıkan Van ve ilçeleri, sosyal, kültürel ve sportif alanda ulusal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olması nedeniyle raftingcilerin de ilgi odağı haline gelen Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde bu yıl ikinci kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenecek.

Türkiye Rafting Federasyonunca 16-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona kapsamında kente gelecek 400 sporcudan oluşan 40 takım, şampiyon olabilmek için ter dökecek.

Çatak Belediyesince 2 ay önce kurulan kız rafting takımı da, ilk kez katılacağı şampiyonada birincilik için kürek çekecek.

İlçe merkezinden geçen Çatak Çayı'nda antrenman yapan sporcular, milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil etmek istiyor.