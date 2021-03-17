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  4. Çataklı’dan Artvin’de çıkan yangına ilişkin açıklama

Çataklı’dan Artvin’de çıkan yangına ilişkin açıklama

17.03.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı olan Dereiçi Köyü’nde meydana gelen yangına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.İsmail Çataklı açıklamasında, “Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı olan Dereiçi Köyü’nde meydana gelen yangına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
İsmail Çataklı açıklamasında, “Artvin - Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun” ifadelerine yer verdi.

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