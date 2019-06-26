HABER

Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde 18 Haziran günü güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesi Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesinde 18 Haziran günü güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesi Işınlı Mahallesi kırsalında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığınca 26 Haziran günü icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonunda, söz konusu 2 terörist silahları (2 AK-47 piyade tüfeği) ile birlikte etkisiz hale getirildi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Teröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildiTeröristlere götürüleceği değerlendirilen bir römork dolusu malzeme ele geçirildi
Tefecilik yaptığı iddia edilen avukata ev hapsiTefecilik yaptığı iddia edilen avukata ev hapsi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.