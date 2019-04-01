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Çatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çöken ahırda, 360 küçükbaş telef oldu.

Çatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef oldu

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çöken ahırda, 360 küçükbaş telef oldu.
Çatak ilçesi kırsalında etkil olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aşrı yağışlar, dün öğle saatlerinde Sözveren Mahallesi Yaylaönü Sokak'ta Şehriban Şipal'a ait kerpiç ahırın çökmesine neden oldu. Küçükbaş 370 hayvan, toprak, taş ve ağaç parçalarının altında kaldı. Şipal'ın ihbarı üzerine mahalleye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 10 hayvan sağ çıkarıldı. 180 koyun, 120 kuzu ve 60 keçi ise telef oldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahır sahibi Şehriban Şipal ile görüşerek gerekli işlemleri yapıp, tutanak hazırladı.

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Çatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef olduÇatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef olduÇatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef olduÇatak’ta ahır çöktü, 360 küçükbaş telef oldu

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