Çatak’ta çığ düştü: 1 mahalle ve 6 mezranın yolu kapandı

Van’ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin Korulu Mahallesi’nde meydana gelen çığdan dolayı can ve mal kaybı yaşanmadı. 1 mahalle ve 6 mezranın ulaşımını sağlayan yolun çığdan dolayı kapandığını söyleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Kış aylarında yağan kar kimine göre eğlence kimine göre de maalesef eziyet oluyor. Bu mevsimde bölgemizin hemen hemen her yerinde çığlar geliyor. İş makinelerimiz yolları açmada yeterli olamıyor. Yol açma çalışmalarında genellikle hasta vatandaşlarımızın olduğu bölgelere öncelik veriyoruz. Çatak Belediyemiz ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, çığ tehlikesi nedeniyle Korulu Mahallemize düşen çığı temizleme çalışmalarına başlayamadı. Bir aksilik olmazsa bugün veya yarın ulaşımı geçici olarak sağlayacağız inşallah" dedi.

