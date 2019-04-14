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Çatak’ta husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesinin Elmacı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlık nedeniyle çıkan kavgada Şevki Tutal (51) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çatak’ta husumetli aileler barıştırıldı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA) - VAN'ın Çatak ilçesinin Elmacı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlık nedeniyle çıkan kavgada Şevki Tutal (51) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavganın ardından olayın kan davasına dönüşmemesi için harekete geçen Kaymakam Hamza Türkmen ile Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Tutal ve Baysal ailelerini bir araya getirerek barıştırdı.
Çatak'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Elmacı Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Baysal ve Tutal aileleri arasından kavga çıktı. Çıkan kavgada Şevki Tutal, kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayın ardından Şevki Tutal'ın cenazesi toprağa verilirken, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan olayın kan davasına dönüşmemesi için harekete geçti. İlçe kaymakamı Hamza Türkmen ile birlikte Tutal ve Baysal ailelerini bir araya getiren Başkan Şeylan, aile fertlerinin birbiriyle kucaklaşmasını istedi. Ölümlerin kimseye fayda sağlamayacağını söyleyen Başkan Şeylan, "Talihsiz olayı duyduğumda çok üzüldüm. Taziyeye katılıp ailelerle kan davasına dönüşmemesi için konuştum. Bir canımız var onu da Allah'a borçluyuz. Şevki kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu. Kim sevindi? Hiç kimse. Herkes üzgün, çünkü ölüme sevinilmez. Nefsimize, öfkemize hâkim olmalıyız. Ben her iki aileye de kendim ve halkım adına teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp burada toplandınız, dilerim kardeş ve barış içinde güzel yarınlar yaşarız" dedi.
İlçe Kaymakamı Hamza Türkmen ise bölgede yaşanan kan davalarının temel nedeninin eğitim eksikliği olduğunu söyleyerek, "Bu barışın olması için devreye girip aileleri barışa ikna eden Abdurrahman Başkan'a ve barışmayı kabul eden iki aile fertlerine teşekkür ediyorum. Dileğimiz bundan sonra benzer üzücü olayların yaşanmaması" dedi.
Konuşmaların ardından 300 kişinin katılımıyla barış yemeği verildi.

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Çatak’ta husumetli aileler barıştırıldıÇatak’ta husumetli aileler barıştırıldıÇatak’ta husumetli aileler barıştırıldıÇatak’ta husumetli aileler barıştırıldı

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