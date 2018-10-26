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Çatak'ta özel okul konseptli anaokulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:22 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje ile ilçedeki anaokulları özel okul konseptiyle hizmet veriyor.

Çatak'ta özel okul konseptli anaokulu

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen tarafından başlatılan proje ile ilçedeki anaokulları özel okul konseptiyle hizmet veriyor. Tam zamanlı İngilizce eğitim verilen öğrenciler ayrıca, spor ve sanat dersleri de alıyor. Türkmen çifti, amaçlarının ilçedeki anaokullarındaki kaliteyi yükseltmek olduğunu söyledi.
Kent merkezine 83 kilometre uzaklıktaki Çatak ilçesine atanan Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen, ilk olarak eğitimin kalitesini artırmak için kolları sıvadı. İlçedeki anaokullarının eğitim kalitesini artırmak ve özel okullarla aynı seviyeye çıkarmak için proje başlatan Kaymakam Türkmen ve eşi Pınar Türkmen, anaokullarındaki öğrencilerin branş öğretmenleriyle birlikte İngilizce, sanat ve spor dersleri almasını sağladı. Yaklaşık bir ay önce başlatılan proje kapsamında tam gün İngilizce eğitim alan minikler ve aileleri bu durumdan oldukça memnun.
GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ
Çatak'taki maddi durumu yetersiz öğrencilerin de fırsat eşitliğini sağlamak için yeni bir eğitim konseptine geçtiklerini belirten Kaymakam Türkmen şöyle konuştu:
"İngilizce sınıfı kurduk. Buradaki öğrenciler tamamen İngilizce eğitim alıyorlar. Bunu özel okullar yapıyor zaten. Bunun bedeli özelde yaklaşık 20 bin lira. Fakat biz istiyoruz ki; burada maddi durumu yetersiz öğrencilerimiz de fırsat eşitliğini yakalasınlar. Onlarla aynı şartlarda eğitim sağlasınlar. Devletimizin imkanlarıyla biz özel okullardaki eğitime eş değer bir eğitim veriyoruz. Alanındaki uzman öğretmenlerimiz tarafından sanat, spor dersleri veriyoruz. Bunlar, geleceğimize bir yatırım. Biz inanıyoruz ki bu çocuklar arasında geleceğin sporcuları yetişecek."
ÖZEL OKUL KALİTESİNDE EĞİTİM
Kaymakam Türkmen'in eşi Pınar Türkmen ise ilçedeki anaokullarının kalitesini artırmak için branş öğretmenleriyle birlikte böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Bu konuda herkesin kendilerine destek verdiğini anlatan Türkmen, "Şu anda anaokulumuzda 2 sınıfımız tam zamanlı İngilizce eğitim alıyor. Diğer sınıflarımız haftada üçer saat alıyor. Özel okullarda İngilizce eğitim tabi ki veriliyor. Biz istedik ki; devlet okulunda da bu sistem tam zamanlı olsun. İngilizce öğretmenimiz sınıflarda İngilizce konuşuyor. Ve kısa süre içinde çocuklar, sayıları, renkleri öğrendi ve İngilizce şarkı söylemeye başladı. Beden eğitimi dersinde cimnastik ve aerobik, müzik dersinde de ritimle başladık. Şu anda isteğimiz, okulumuzun özel okul kadar kaliteli bir şekilde eğitim vermesi. Böyle olunca hem biz, hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz çok mutlu" diye konuştu.

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Çatak'ta özel okul konseptli anaokuluÇatak'ta özel okul konseptli anaokuluÇatak'ta özel okul konseptli anaokuluÇatak'ta özel okul konseptli anaokulu

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