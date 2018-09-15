Çatak'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarının ikinci gününde sporcular, takımlar halinde 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekerek varış noktasına ulaşmak için mücadele etti.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarının ikinci gününde 59 takım yarıştı. Sprint yarışlarında, 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 59 takım, 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ikinci gün yarışlarını Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile vatandaşlar izledi. Şampiyona yarın düzenlenecek olan yarışların ardından sona erecek.
FOTOĞRAFLI
Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum