Çatak'ta Türkiye Rafting Şampiyonası'nda ikinci gün heyecanı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarının ikinci gününde sporcular, takımlar halinde 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekerek varış noktasına ulaşmak için mücadele etti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Kato Dağı'nın eteklerinde bulunan Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarının ikinci gününde 59 takım yarıştı. Sprint yarışlarında, 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 59 takım, 300 metrelik zorlu parkurda kürek çekti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ikinci gün yarışlarını Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ile vatandaşlar izledi. Şampiyona yarın düzenlenecek olan yarışların ardından sona erecek.

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