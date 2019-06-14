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Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 19:38 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan şahıs polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.Çatak’ta etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Eliaçık Mahallesi’nin kırsal alanına yıldırım düştü.

Van’ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan şahıs polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
Çatak’ta etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Eliaçık Mahallesi’nin kırsal alanına yıldırım düştü. Mahalle sakinlerinden olan Hamdi Bali isimli şahıs, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Eliaçık Mahallesi Muhtarı Metin Cebe’nin Çatak Kaymakamlığına haber vermesi üzerine bölgeye Van Emniyet Müdürlüğüne Skorsky tipi helikopter gönderildi. Polislerin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibiyle (UMKE) birlikte yaptığı arazi taraması sonrası yaralı Hamdi Bali’ye ulaşıldı. UMKE görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bali, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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