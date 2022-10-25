Çatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğru

Görgü kuralları konusunda titiz olanlar artık elle yemek yemeye hazırlansınlar. Bunun nedeni, bir psikoloğa göre hepimizin yanlış şekilde yemek yediğimiz ve ellerimizle yemek yememiz gerektiğidir. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Charles Spence, yemeklerin tadını çıkarmanın sırrının çatal bıçaktan vazgeçmek olduğunu söyledi.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Ellerimizle yemek yemenin 'yemek deneyimini iyileştirebileceğini' söylüyor. Makarna ve köri gibi yemekler için bile. Profesör Charles Spence, "Ellerinizle yemek yemenin, yiyeceklerin dokusunu ve lezzetini ve ayrıca bir dizi sağlık yararına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.



