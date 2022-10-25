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Çatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğru

25.10.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanları elle yemek yemenin, yemeklerin dokusunu ve lezzetini iyileştirdiğini iddia ediyor. Çatal bıçak takımını kullanmanın gereksiz olduğunu söyleyen bilim insanları, elle yemek yemenin yemek deneyimini artırabileceğini söylüyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları çok ses getirdi.

Çatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğru

Görgü kuralları konusunda titiz olanlar artık elle yemek yemeye hazırlansınlar. Bunun nedeni, bir psikoloğa göre hepimizin yanlış şekilde yemek yediğimiz ve ellerimizle yemek yememiz gerektiğidir. Oxford Üniversitesi'nden Profesör Charles Spence, yemeklerin tadını çıkarmanın sırrının çatal bıçaktan vazgeçmek olduğunu söyledi.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Ellerimizle yemek yemenin 'yemek deneyimini iyileştirebileceğini' söylüyor. Makarna ve köri gibi yemekler için bile. Profesör Charles Spence, "Ellerinizle yemek yemenin, yiyeceklerin dokusunu ve lezzetini ve ayrıca bir dizi sağlık yararına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır" dedi.


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görgü kuralları

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