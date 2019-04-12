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Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medyada Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü evrakı olarak paylaşılan belgeye ilişkin, bahsi geçen belgenin, daha önce düzenlenen belgenin yeni tarih verilerek hatalı işlem yapılmasından ibaret olduğunu bildirdi.

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu belgenin daha önce düzenlenen bir belgenin yeni tarih verilerek hatalı işlem yapılmasından ibaret olduğu belirtilirken, belgenin geçersiz kılındığı kaydedildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, söz konusu belgeye işaret ederek, "Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor? " ifadelerini kullanmıştı.

belge

ismaill

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Koncuk belge seçim yerel seçim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
demek ki ayarı verdiler YSK ya iptal ettirecekler hazırlığa da başlamışlar bu yaşıma geldim böle insanlar topluluğu görmedim yazık bu ülkeye
bizde yedik.haydi hatalı işlem diyelim yeni tarih hangi amaçla verilmiş..! bayram değil seyran değil,resmi bir seçimde görünmüyor.?
OLUR OLMAZ ADAMLARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAPIN, NİCE KABİLİYETLER DE ERİSİN GİTSİN. ADALETİNİ KAYBETMİŞ BİR ÜLKEYİZ. SESİ ÇOK ÇIKAN HAKLI BU ÜLKEDE. AYNI HÜLAGÜ NÜN HOROZU GİBİ...
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