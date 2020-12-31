HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

31.12.2020 17:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Çatalca Muratbey Mahallesi’nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiği yangın bölgesine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştüUşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü
31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!31 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den yılbaşı uyarısı: 15-20 gün sonra bir bedel öderiz

Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken yılbaşı uyarısı: Bedelini öderiz

Aralık ayının son gününde denize girdiler

Aralık ayının son gününde denize girdiler

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin'in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Yılbaşı kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi

80 saatlik kısıtlama öncesi şoke eden görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.