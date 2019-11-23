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Çatalca’da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 23:08 | Son Güncelleme

İstanbul Çatalca’da 5 gün içerisinde yaklaşık 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Çatalca’da 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

İstanbul Çatalca’da 5 gün içerisinde yaklaşık 18 sokak hayvanının zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Vatandaşlar, hayvanları zehirlediklerini iddia ettikleri kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekiplerine suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Çatalca Ovayenice Mahallesi’nde geçtiğimiz Salı gününden itibaren sokak hayvanları bilinmeyen bir sebepten sokak başlarında ve caddelerde can vermeye başladı. Çarşamba ve Perşembe günlerinde de aynı durumun yaşanması üzerine mahalleli durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar 5 gün içerisinde kedi ve köpeklerden oluşan 18 sokak hayvanını kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bazı mahalle sakinleri ölen köpeklerin bazılarının yanında et parçaları bulduğunu söyledi. Belediyeye bağlı ekipler ölen hayvanları toplayıp hayvan mezarlığına gömerken, bulunan parçalar parmak izi ve kimyasal madde incelemesi yapılmak üzere ilçe jandarma ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan bazı hayvanların ölmeden önceki son halleri ise cep telefonları kamerası tarafından kaydedildi. Hayvanların yerde yatarak can çekiştikleri görülüyor.

“Birileri artık bu canilere dur demeli”
Olayın görgü tanığı Rıza Tangül, “Olaylar geçtiğimiz Salı günü patlak verdi, sokak üzerinde 5 tane hayvanın cansız bedeniyle karşılaştık. Beraberinde devam eden günlerde de kedi ve köpek ölülerine denk geldik. Bu duruma tepki gösterdik ve belediye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar hem belediye hem de hayvan haklarından bazı kişiler bu konuyla ilgilendi. Ben Perşembe günkü olay yerinde et parçaları buldum, büyük ihtimalle bu etin zehirli olduğunu düşünüyorum. Bu et parçasını parmak izi olabileceğini düşünerek jandarma ekiplerimize teslim ettim. Dün de 2 köpeğimiz öldü, konunun araştırılması için bekliyoruz. Toplamda 5 gün içerisinde 18 hayvanımız can verdi. Hepsinin aynı sebepten yani etten zehirlendiğini düşünüyoruz. Birisi artık bu duruma dur demeli. Bu canilere dur denilmesi gerekiyor. Mahallemizde hayvanlarla arası olmayan kişiler var; ancak bu kadar caniliği yapabileceklerini sanmıyorum” dedi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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