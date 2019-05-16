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Çatalca'da ayçiçeği deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

ÇATALCA'da içinde ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği küspesi olan depoda yangın çıktı.

Çatalca'da ayçiçeği deposunda yangın

Savaş ATAK/İSTANBUL (DHA)-ÇATALCA'da içinde ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği küspesi olan depoda yangın çıktı. Yangında depoda bulunan ayçiçeği tohumları zarar görürken, depoda hasar oluştu.
Çatalca'da ayçiçeği tohumu bulunduğu öğrenilen bir depoda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine depoya itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında, depoda bulunan ayçiçeği tohumları zarar görürken, depoda hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)

Çatalca'da ayçiçeği deposunda yangınÇatalca'da ayçiçeği deposunda yangınÇatalca'da ayçiçeği deposunda yangın

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