Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası; O anları anlattı

İstanbul DHA - ÇATALCA'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğradığını söyleyen AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı. Yavuz, "Çok kötü konuştu. 'Ne diyorsunuz siz demeye kalmadan benim başörtümü çekip aşağı indirdi. Elimle vurmasaydım başım açılacaktı. Eline vurup ittim" dedi.

Çatalca AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Nokta çalışmaları sırasında Nurşen Yavuz'a hakaret edip saldırdığı öne sürülen Dürdane Ö. gözaltına alındı. Dürdane Ö. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay güvenlik kameralarına da yansırken Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı.

Yavuz, "Perşembe günü saat 16.00-16.30 sıralarıydı. AK Nokta görevlisi olarak partiden arkadaşlarımızla çalışıyorduk. Sıkıntı yoktu akşama kadar. Arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadı. Yanımda olan arkadaşım 5 dakika pazara gitti. O, 5 dakika içinde bir ses geldi. Döndüm 'Bana bak bana bak' dedi kadının biri. Hiç tanımadığım daha önce görmediğim birisiydi. Ağzıma almak istemediğim kelimeler söyledi. Çok kötü konuştu. 'Ne diyorsunuz siz demeye kalmadan benim başörtümü çekip aşağı indirdi. Elimle vurmasaydım başım açılacaktı. Eline vurup ittim. 'Başörtüme dokunma ne hakla başörtüme dokunuyorsun' dedim. Yanımda ayrıldı ama hala bana kötü sözler söylemeye devam etti. O anda hızla gitti. Etrafımız kalabalıktı pazardan gelen insanlar vardı. Hepsi gördü. 17 yıldır Çatalca'da AK Nokta'da çalıştım. Hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Kimseden de bir saygısızlık görmedim" diye konuştu.