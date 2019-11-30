Çatalca’da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı

Çatalca’da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı. Saldırıya uğradığı anlara kameralara yansıyan Yavuz, “Elini uzatıp başörtümü aşağıya doğru hızlı bir şekilde çekip beni salladı. Ben hemen elini ittim” dedi.

Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Çatalca AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen AK Nokta çalışmalarında görev alan Nurşen Yavuz, taktığı başörtü nedeniyle bir kadının hedefi oldu. Hakarete ve fiziki saldırıya maruz kalan Yavuz’un şikayeti üzerine gözaltına Dürdane Ö. gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Dürdane Ö. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti içerisinde çeşitli hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Yavuz, olay anına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Perşembe günü bizim AK noktayı açmamız gerekiyordu. Üye olmak isteyen olursa onları üye yapıyoruz. O sabah benim görevim vardı arkadaşlarla sırayla duruyorduk. Gittim, öbür arkadaşlarım da vardı. Akşam üzeri ben tam o anda yalnız kaldım. O saate kadar hep arkadaşlarım vardı, sanki o bayan yalnız olduğumu beklemiş gibi hissettim. Yalnız kaldığım anda arkamdan bir ses geldi ‘bana bak bana bak’. Şerefsizler dedi. Yani ağzıma alamayacağım şekilde çok terbiyesizce konuştu. Onun söylediği büyün kelimeleri söylemeyeceğim ben burada terbiyem müsaade etmiyor. İfademi verdim, orada bellidir. Ne diyorsun bayan sen diye döndüğümde elini uzatıp başörtümü aşağıya doğru hızlı bir şekilde çekip beni salladı. Ne yapıyorsun dokunamazsın bana dedim. Ben şok oldum, gözlerini kin bürümüştü sanki nefret ediyor. AK Parti’ye bir düşman gibi konuştu bana, o beni çok etkiledi. Gözümü kapattığımda onun kini görüyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın adını anmadı”

Saldırıyı gerçekleştiren kadını daha önce Çatalca’da hiç görmediğini vurgulayan Nurşen Yavuz, “Medyadan takip ettim, Cumhurbaşkanına hakaret etmiş o yüzden içeri alınmış diye yalan haber çünkü ben şimdi doğrusunu söyleyeyim. O kadın devletimize, benim şahsıma hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanımızın adını anmadı, öyle bir ifadem de yok. Nereden çıkartmışlar, çözemedim. Bizi birbirimize mi düşürmek istiyorlar. Kadın kollarında da 2 tane kapalı kadın varsa 10 tane açık arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çatalca İlçe başkanı Yusuf Aslan ise “Perşembe günü görevli ablamız tanımadığımız bir kadın tarafından saldırıya uğruyor. Kadın, ağır hakaretler ithamlar, fiili olarak eliyle başörtüsünü çekiştirerek müdahalede bulunuyor. Biz bu konuyu öğrendiğimiz gibi yasal hakkımızı kullandık. Şikayette bulunduk, daha sonra olayın sanki sadece Cumhurbaşkanımızı eleştirdiği için veya hükumeti eleştirdiği için bir vatandaşın tutuklandığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Gerek MOBESE görüntülerinden bir eleştiri değil fiili müdahale sonucu olduğunu Cumhurbaşkanımıza hakaretten ziyade bütün AK Parti kast edilerek hakaretlerin edildiği, yönetim kurulumuzun şahsına ağar hakaretler edilerek fiili müdahalede bulunduğunu gözlemledik. Çarpıtmaya dikkat çekmek için ben özellikle belirtmek istiyorum Özellikle gelinerek yapılan müdahale ve hakaret var" dedi.

Öte yandan, yaşanan saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

