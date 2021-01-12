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  4. Çatalca’da boş arazide ölü bulunan kadının katil zanlısı yakalandı

Çatalca’da boş arazide ölü bulunan kadının katil zanlısı yakalandı

12.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Çatalca’da boş bir arazide ölü bulunan Zeynep G’nin katil zanlısı yakalandı.

Çatalca’da boş bir arazide ölü bulunan Zeynep G’nin katil zanlısı yakalandı. Şüpheli sorgunda, Zeynep G’yi yanlışlıkla kalbinden bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Olay, 15 Eylül 2019 günü 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep G.’nin ortadan kaybolması üzerine ekipler harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Çatalca’da boş bir arazide jandarma ekipleri bir ceset buldu. Kimliğinin tespit edilmesi için ceset üzerinden bir parmak izi alınıp inceleme başlatıldı. Alınan parmak izinde bir sonuç bulunamadığı için ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Daha sonra konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Ekipler, emniyet arşivlerinde bulunan parmak izi ile ceset üzerinden alınan parmak izi karşılaştırılarak cesedin kimliğini tespit etti. Güngör’ün Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre göğsünden bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hataya kaçmış
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemesiyle PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kullanarak Ecevit B.’nin aracı olduğu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde Hatay’a kaçtığı tespit edilen Ecevit B., 8 Ocak Cuma günü gözaltına alınarak, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Olayda ilgili bağlantısı olduğu düşünülen ablası M.D. ve İ.D. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Öldürdüğünü itiraf etti
Sorguya alınan Ecevit B., yanlışlıkla Zeynep G.’yi kalbinden bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Çatalca Adliyesi’ne sevk edildi.

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