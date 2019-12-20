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Çatalca'da Durusu Gölü'ndeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:47 | Son Güncelleme

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu saba saat 08.00 sıralarında tekrar başlandı. 2 kişinin bulunması için sürdürülen çalışmalar boyunca jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Göl yolu ve çevresinde çok sayıda "Göle Girmek Tehlikelidir' tabelası olması dikkat çekti. Arama çalışmaları sürüyor.

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