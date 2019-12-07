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Çatalca’da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:19 | Son Güncelleme

Çatalca’da metal yapı malzemeleri yapan bir fabrikanın depo kısmındaki plastik malzemeler yandı.

Çatalca’da metal yapı malzemeleri yapan bir fabrikanın depo kısmındaki plastik malzemeler yandı. Yangına müdahale sırasında elinden bir işçi hafif yaralanırken alan havadan drone ile görüntülendi.
Yangın, 11.00 sıralarında Çatalca Elbasan’da yaşandı. Metal yapı malzemeleri üreten büyük bir fabrikanın depo kısmında bulunan plastik fitil malzemeleri henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanı gören işçiler olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın sirayet olmadan söndürüldü. Bu sırada yangın yerinde bulunan bir işçi elinden yaralandı. Dumandan etkilenen iki işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
Yangın yeri drone ile havadan da görüntülenirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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